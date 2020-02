A Piobesi la presentazione dell'intrigante giallo "Alba di un delitto"

Un giallo emozionante, ricco di colpi di scena, con omicidio e assassino, ambientato ad Alba e paesi limitrofi, a cura dell'autore Mauro Rivetti. Il romanzo "Alba di un delitto", dopo essere stato presentato in tanti luoghi delle Langhe e del Roero, nelle città metropolitane d'Italia ed in Francia a Monaco, vedrà il suo debutto nel paese nativo (Piobesi d'Alba) dell'autore.

"Un bancario di successo, Adalberto Pace, dottore in economia, muore improvvisamente in una mattina di frenetica attività di mercato nella cittadina di Alba. Appare subito piuttosto chiaro che le cause della morte non sono naturali..."