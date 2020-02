In montagna senza social e smartphone per disintossicarsi dal web: la sfida degli studenti del liceo di Bra

Una bella iniziativa quella proposta dal Liceo Giolitti-Gandino di Bra nell’anno scolastico passato, in attesa dell’auspicabile bis. Un progetto con l’obiettivo di disintossicare i giovani dai social network e dagli smartphone in generale.

In un’era in cui la condivisione sul web e la tecnologia fanno da padrone, il problema della dipendenza dal mondo virtuale è più stringente di quanto possiamo immaginare. Un problema che, soprattutto tra i giovani, molto spesso può portare a serie conseguenze.

Durante quella che potremmo definire una particolare gita, i giovani hanno partecipato a tantissime attività. Il tutto senza mai utilizzare cellulari e social network. Considerando che esistono persone che vanno in vacanza solo per pubblicare foto sui social, l’esperimento di passare qualche giorno in montagna senza contatti con il mondo sembra davvero un buon modo per disintossicarsi dal web.