La Oxford College: la scuola per imparare l’inglese in metà tempo

Se ti sei sempre chiesto come mai non riuscivi a parlare inglese dopo montagne di libri, soldi e tempo investito, Oxford College ha il METODO che fa per te!

Sempre più persone nel mondo utilizzano il Metodo Callan per imparare in modo rapido ed efficace una lingua straniera. La Oxford College di Centallo è l’unica scuola in provincia di Cuneo che utilizza questo innovativo metodo di insegnamento e apprendimento!

Laura, insegnate della scuola, ci racconta che "…il Metodo Callan consente di apprendere la lingua inglese molto più rapidamente rispetto a qualunque altro sistema disponibile oggigiorno sul mercato. Dall’esperienza maturata in questi anni, posso confermare che al posto delle solite 350 ore necessarie per portare uno studente di livello medio del Cambridge Preliminary English Test (PET), il Metodo Callan richiede solo 80 ore e sono necessarie solo 160 ore per il Cambridge First Certificate in English (FCE). Oltre tre quarti di tempo (-75% ) in meno che si trasforma anche in un bel risparmio economico".





Il Metodo Callan è un metodo di insegnamento creato appositamente per migliorare la conoscenza dell’Inglese in un ambiente intensivo.

Presso l’Oxford College di Centallo, l’insegnante pone costantemente domande: in questo modo gli studenti possono sentire e usare la lingua il più possibile. Quando gli studenti parlano durante la lezione, l’insegnante corregge gli errori di grammatica e di pronuncia: in questo modo, riescono a imparare molto velocemente i nuovi argomenti trattati.

"Il Metodo Callan insegna il lessico e la grammatica della lingua inglese in modo attentamente programmato, con revisioni e rinforzi sistematici. Durante la lezione» ci spiega Laura «si esegue molta pratica di parlato e ascolto, ma vi sono anche attività di lettura e scrittura, in modo da poter revisionare e consolidare ciò che è stato appreso. Con il Metodo Callan, noi insegnanti parliamo rapidamente e questo permette ai ragazzi di apprendere l’Inglese parlato a velocità normale". In più c’è la possibilità di utilizzare una innovativa piattaforma web che offre la possibilità, a chi lo desidera, di esercitarsi a casa o nel tempo libero; terminato il periodo del corso si può continuare ad utilizzare la piattaforma in autonomia e perfezionarsi senza costi aggiuntivi.





Con il Metodo Callan, non ci sono compiti da svolgere a casa, o comunque sono molto pochi, ma riteniamo che sia molto importante che ogni studente corregga propri dettati. I testi dei dettati sono stampati nei libri, in questo modo ogni studente può facilmente correggerli a casa, sull’autobus o in qualunque altro posto. Questo processo è importante, in quanto aiuta a imparare le forme scritte delle parole che sono già state studiate nelle lezioni precedenti.





Gli orari delle lezioni presso l’Oxford College di Centallo sono molto flessibili e possono essere concordate insieme dalla mattina alla sera.

L’Oxford College si trova a Centallo, in Via Piave, 20A, ad appena 15 minuti da Cuneo, Fossano, Savigliano, Caraglio e Busca.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì con orario 15.30-19.30 – sabato dalle 11.30-12.30 (solo su appuntamento)





Tel. 0171-211107 Cell. 335-6137280

E-mail: oxfordcollegemitacentallo@gmail.com

Sito internet: https://www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com/