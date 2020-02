Ad Alba, don Silvio Mantelli il "Mago Sales" presenterà la sua autobiografia

Don Silvio Mantelli, alias il Mago Sales, presenterà il suo libro autobiografico "Il rischio di essere felici" venerdì 7 febbraio alSalone Diocesano di via Mameli 9 ad Alba

Maestro di Arturo Brachetti, Don Silvio è un prete salesiano con l’hobby della magia.

Lui si definisce: prete per vocazione e mago per passione (mago Sales). Con una valigia piena di magie e un libro di poesie ha fatto più volte il giro del mondo. Ha fatto sorridere centinaia di migliaia di bambini del mondo: quelli della Palestina, nell’arida striscia di Gaza; quelli di Haiti, subito dopo il tremendo terremoto; i piccoli indios della foresta amazzonica; ancora i bambini della Somalia; quelli delle isole Filippine e delle isole Figi, al confine del mondo. Ha sofferto per le tragedie di guerre dimenticate tra i ragazzi del nord Uganda o dei lavori “forzati” di migliaia di bambini cambogiani nelle fabbriche di mattoni di Battambong… Ha donato una bacchetta magica a Giovanni Paolo II e a papa Francesco. Si è rallegrato per il sorriso di Madre Teresa e delle sue giovani suore nel cortiletto della sua casa madre a Calcutta, dopo un suo spettacolo e di altri bravissimi artisti del teatro d’animazione, come Walter Rolfo. Ha scritto numerosi libri su diversi argomenti e dirige un giornale chiamato: “Sim Sales Bim”. Ultimamente ha dato inizio a vari progetti. Tra cui: “Magiciens sans frontieres”, (maghi in missione speciale) e “Disarmo dei bambini” (una bacchetta magica in cambio di un’arma giocattolo). Ha costituito un’Associazione e una Fondazione. Ora dirige il Museo della Magia di Cherasco, il più grande d’Europa con più di 30.000 visitatori l’anno, dove ha iniziato una scuola di magia con decine di allievi. La sua magia più grande è il suo cuore di bambino che lo porta a vivere la propria vita a favore dell’infanzia, soprattutto quella più abbandonata, a cui regala costantemente sorrisi e solidarietà (attualmente aiuta più di 3.000 bambini nel mondo a vivere decorosamente il grande dono della vita). Il suo motto è “Chi salva un bambino, aiuta un pezzo di cielo a illuminare il mondo”. “Non possedevo la ricchezza del denaro, non mi apparteneva il potere del comando, non avevo il dono della memoria e nemmeno una grande intelligenza. Ero estremamente timido e non era mio il coraggio per le grandi imprese; mi rifiutavo di diventare grande, di pensare e agire da adulto. Volavo basso, basso… e non mi sentivo sfiorare da crisi mistiche o religiose. Ma avevo la ricchezza dei sogni, il dono della fratellanza, l’ottimismo nel domani, la capacità dell’immaginazione, l’amore per il bello, la tenerezza della fede. Facevo grandi le cose piccole e amavo le cause perse. Possedevo un enorme amore per la vita, soprattutto per i più piccoli della terra. All’inizio mi sentii ricco di quello che avevo. Tutto, in seguito, mi venne donato dall’Alto … Mi sono seduto e ho scritto la mia vita”