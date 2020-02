Alla Biblioteca Civica di Dogliani un ciclo di incontri per "pensare il presente"

"Biblioteca Contemporanea: incontri per pensare il presente", nuova iniziativa curata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani, è un ciclo di quattro dibattiti per leggere e comprendere meglio l’attualità che prende il via a partire da febbraio presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”.

Il percorso di approfondimento, favorito dal contributo di alcuni esperti, tra giornalisti, reporter, ricercatori e studiosi, nasce per stimolare, attraverso la discussione di alcuni temi cruciali del mondo contemporaneo, un’ipotesi di lettura non superficiale della contemporaneità fornendo chiavi essenziali e interessanti punti di riflessione. Gli incontri saranno connessi da un fil rouge che porterà l'accento sull'influenza biunivoca tra dimensione locale e dimensione globale.

Si parlerà di territori, vicini e lontani, dei rapporti tra i luoghi e le persone che li abitano, di confini e di frontiere di drammatica attualità, di spostamenti, di tendenze e di idee, il tutto con uno sguardo particolare verso la conoscenza e l’apertura quale motore che genera occasioni di confronto, incontro e, soprattutto, crescita. Gli incontri si svolgeranno alle 21 e saranno così programmati:

Venerdì 14 febbraio presentazione del libro “Oltre i muri. Storie di comunità divise” di Christian Elia con Francesca Rolandi. Il volume raccoglie anni di reportage in giro per il mondo di Christian Elia, giornalista di frontiera che, in questi anni, ha raccontato in presa diretta le storie al di là e al di qua dei confini, con un occhio privilegiato per l’Europa dell’est e il Medio Oriente. Oltre a raccontare i muri “più famosi” (Cipro, Belfast, Israele e Palestina…), l’autore – che ha lavorato a lungo per PeaceReporter ed E il mensile, pubblicazioni di Emergency - ci porta tra coloro che vanno “oltre” i muri, costruendo ponti e relazioni per escludere nessuno.

Venerdì 28 febbraio presentazione del libro “Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura” di Adriano Favole con Alessandra Abbona. Adriano Favole, antropologo cuneese, è Professore di Antropologia culturale all'Università di Torino, ha viaggiato e compiuto ricerche in Oceania, nell'Oceano indiano e in Guyana Francese. Collabora con il supplemento La Lettura del Corriere della Sera e, con Marco Aime, è curatore scientifico del Festival Dialoghi sull'Uomo di Pistoia. Ci parlerà del concetto di “cultura”, delle sfaccettature del termine e delle sue strumentalizzazioni.

Venerdì 13 marzo si parlerà di un tema di grande attualità: “Immigrazione: vengono tutti qui? Le rotte dell’immigrazione dall’Africa”. Enrico Casale ne parlerà con Claudio Boasso, componente dell’associazione Mondoquì. Enrico Casale, giornalista africanista, già redattore a Popoli, mensile internazionale dei gesuiti italiani, attualmente collabora all'ufficio stampa di Celim, Ong milanese, con le riviste Missioni Consolata e Africa, l’agenzia stampa Fides e Radio Vaticana. A Dogliani illustrerà, alla luce della situazione geopolitica africana, di fatti storici, climatici ed economici, il come e il perché i flussi migratori si spostino creando spesso difficoltà di gestione. -Venerdì 20 marzo presentazione del libro “L’Italia è bella dentro. Storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle aree interne” di Luca Martinelli. Questo libro racconta l’Italia lontana dalle grandi città, quella della montagna e della collina, delle cosiddette “aree interne”. Si tratta di zone che la geografia ci fa descrivere come marginali ma che, al contrario, rappresentano spesso spazi di innovazione, di coesione sociale e di sviluppo economico, grazie alle eccellenze del territorio, al turismo responsabile, alla riscoperta di antichi mestieri e alla forza della comunità. Luca Martinelli è giornalista, autore e da sempre attento osservatore del territorio italiano. Ha lavorato dal 2006 al 2017 per la rivista Altreconomia, con cui collabora. Scrive anche per la Repubblica, il Manifesto, Osservatorio Diritti. Come autore di libri si è occupato di consumo di suolo, di acqua pubblica e poi di vignaioli e vino naturale.