Danze mattutine in piazza Maggiore a Mondovì: troupe televisiva dei Paesi Baschi realizza un servizio sulla città

Danze in piazza Maggiore (foto Erika Chiecchio)

Danze mattutine in piazza Maggiore a Mondovì, con tanto di telecamera a riprendere i ballerini, in costumi tipici, impegnati in attimi di puro folklore e di grande spensieratezza: è accaduto nella mattinata di oggi, domenica 2 febbraio, presso la cornice medievale del rione più alto del capoluogo monregalese.

In tanti si sono domandati cosa stesse accadendo, anche perché non erano state annunciate manifestazioni nei giorni scorsi. C'è anche chi ha ipotizzato che si trattasse di una sorta di "flash mob" occitano, ma pochi istanti più tardi è arrivata la risposta, fornita dall'assessore comunale Erika Chiecchio.

"Risolto l'arcano - ha scritto sul proprio profilo Facebook -... C'è una troupe televisiva dei Paesi Baschi che sta facendo alcune riprese proprio qui a Mondovì", con tanto di foto a corredo.

Un accadimento che testimonia l'ormai spiccata vocazione internazionale raggiunta dalla città del Belvedere, che presto sarà protagonista di un servizio televisivo visibile sulla piattaforma dell'emittente iberica, di cui riportiamo di seguito il link: https://www.eitb.eus/en/?fbclid=IwAR3QdTtRxxIoJngt0BFjtZfo-OYyQkaalGfnFmpp3eUcKquuVV5EZIiWv-k.