il libro "Fondazioni bancarie" di Beppe Ghisolfi in testa alla classifica dei bestseller IBS

Primo weekend da cima del podio per il nuovo Manuale di Beppe Ghisolfi la cui "navigazione" - racchiusa nel titolo stesso del quarto saggio da lui scritto - ha fatto raggiungere alle sue "Fondazioni bancarie", acquistabili e valutabili online dallo scorso 31 gennaio, la testa delle classifiche internet relative alla narrativa economica e finanziaria. A misurare in tempo reale tale posizionamento è il portale ufficiale IBS.

Il libro, anche in questo caso edito da Aragno così come i tre che lo hanno preceduto, è richiesto già ora da Enti locali, scuole, associazioni di categoria e ordini professionali di tutta Italia, e non solo, per l'organizzazione di eventi e conferenze con l'autore: il primo dei quali avrà luogo giovedì 20 febbraio alle ore 17 a Fossano su iniziativa dell'amministrazione comunale e del Sindaco Dario Tallone.