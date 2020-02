L'Alta Val Tanaro e i rastrellamenti nazifascisti: una ferita che sanguina ancora

Una pagina di storia che in tanti desidererebbero cancellare e far sì che non fosse mai accaduta. Una ferita che sanguina ancora, che neanche il tempo potrà mai lenire. Dal 25 al 29 luglio 1944 l'Alta Val Tanaro fu oggetto di rastrellamenti e gravi atti intimidatori da parte dell'esercito nazifascista, che culminarono nell'eccidio di Pievetta (17 morti) e nella deportazione di 68 civili garessini in Germania.

"L'obiettivo - spiegano dal Comune di Garessio - era quello di liberare il collegamento tra Piemonte e Liguria e cercare di reperire manodopera qualificata per le fabbriche tedesche. La 'Lepetit' di Garessio venne infatti messa sotto il controllo della Gestapo, che divise tutti i dipendenti in tre gruppi: i necessari all'industria, quelli da deportare e quelli da uccidere. La nostra città pianse la morte in quei tragici giorni di Luigi Giuseppe Correndo, Dionigi Piantino, Aurelia Salvatico, Oreste Petacchi e dei fucilati nel cortile del 'Miramonti' (Stefano Gazzano, Anselmo Battaglia, Giacomo Odello e Domenico Salvatico), a cui si deve aggiungere anche lo sfortunato Rocco Pietro Sciandra, originario di Cappello, che venne impiccato a Bagnasco. Scamparono, invece, a un triste destino Giuseppe Campero, che si salvò fortunosamente durante la fucilazione, e Abramo Averame, graziato da un inceppamento della rivoltella di un soldato tedesco sul Colle San Bernardo".

LA DEPORTAZIONE - "In totale - aggiungono dal municipio garessino -, tra Garessio, Priola, Bagnasco e Nucetto, furono catturati 430 ostaggi; di questi, 122 partirono per la deportazione in treno (54 di loro riuscirono a fuggire nei modi più disparati e anche fortuiti o non passarono la successiva visita medica di Celle Ligure). Dei 68 che passarono il Brennero, la stragrande maggioranza fu inviata a Kahla, in Turingia, a lavorare per il Reimahg (acronimo che indicava il Reichs Marschall Hermann Goering). Diciassette di loro non tornarono a casa da questo grande complesso, fatto di 32 chilometri di gallerie, in cui veniva costruito il primo caccia a reazione della storia, il Messerschmitt 262".

I CADUTI - "Da questo sistema di campi - concludono - (comprendeva ben 15 Comuni nei dintorni di Kahla) non tornarono a casa: Adelmo Anfosso (classe 1927, morì nel luglio '45 senza arrivare alla maggiore età), Luigi Cadenasso (caduta da un'impalcatura), Alfredo Giacomo Cristoforetti, Germano Severino Fazio, Giovanni Rossella (morto a guerra finito in un ospedale dei dintorni per un'infezione al piede). Perirono anche Antonio Reggio, abitante a Priola ma rastrellato alla Lepetit, che morì sfinito nella sua branda; Giovanni Battista Giacomo Borgna, Domenico Bozzolo e Giovanni Corrado, tutti nati a Garessio ma residenti a Bagnasco, come Edmondo Mazza e Carlo Boffredo; Giulio Stellardo e Angelo Alessandro Rosso, entrambi di Casario; i nucettesi Giuseppe Parino, Giuseppe Aschieri e Giovanni Mattei; Luigi Ingaria di Massimino. In totale, dalla Provincia di Cuneo furono inviati al campo di Kahla 79 prigionieri tutti rastrellati nella valle Tanaro e nell'Alta Langa e ve ne perirono 23 (17 valtanarini)".

IL CONFRONTO CON GLI STUDENTI - Il consigliere comunale di Garessio Pierandrea Camelia, a proposito di questa triste vicenda, ha commentato: "Abbiamo cercato di recuperare più materiale possibile su quei tragici giorni e sulla prigionia di Kahla e abbiamo invitato a parlare con gli studenti Elvio Ivaldo Marchetto, figlio di Igor, il maniscalco di piazza Bava che ha subìto la deportazione e la prigionia. Nella sua mente di ragazzo di 14 anni sono rimasti ben impressi il momento del rastrellamento, il Miramonti, il saluto al papà che si stava allontanando sul treno e ha emozionato i ragazzi delle scuole medie con i suoi racconti, soprattutto con quello del ritorno a casa. Ha lasciato anche un lucido ed emozionante monito a evitare che ritornino quei giorni bui e la guerra. Lo ringrazio per aver accettato l'invito, come ringrazio Erika Peirano per aver letto le pagine del diario di Osvaldo Canavese. Al classe 1921 Osvaldo, altro garessino internato, ma nel Bacino del Reno, facciamo gli auguri di pronta guarigione: le sue memorie hanno sicuramente lasciato il segno nei ragazzi e meriterebbero di essere lette integralmente. Infine, un grazie personale alla biblioteca civica, alla Casa dell'Amicizia, a Dario e Tonino e agli uffici comunali per la collaborazione e a tutti i parenti che hanno dato una mano ad aprire gli occhi sulle tristi vicende di Kahla".