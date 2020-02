Mondovì: dal 15 febbraio attivo il nuovo ufficio turistico di Breo

Era uno dei fabbisogni individuati nello studio del turismo a Mondovì da parte dell'amministrazione Adriano a "Kalatà" e, puntualmente, come preannunciato lo scorso 17 gennaio da Targatocn.it, si è deciso di porvi rimedio.

Aprirà, infatti, sabato 15 febbraio, presso l'ex edicola di corso Statuto il nuovo ufficio turistico del rione Breo, sotto la gestione dell'ATL del Cuneese.

"La posizione - spiegava in tempi non sospetti l'assessore al Turismo, Luca Olivieri - è senz'altro adeguata: visibile da tutti coloro che transitano in corso Statuto e al tempo stesso alle porte del centro storico".

La nascita di un ufficio turistico a Breo, tuttavia, non comporterà la chiusura dell'infopoint già presente a Mondovì Piazza, attualmente ospitato nel palazzo Fauzone di Germagnano.