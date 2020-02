Incidente stradale a Guarene: coinvolta una vettura con due persone a bordo

Incidente stradale questa mattina, domenica 2 febbraio, a Guarene all’altezza del raccordo per l’autostrada A33 verso Castagnito. A essere interessata una sola autovettura con due persone a bordo incastrate nel mezzo ed estratte dal veicolo dai Vigili del Fuoco. Stando alle prime informazioni non sarebbero in condizioni gravi ma sono comunque state trasportate in ospedale.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente che si è verificato verso le 10.30 di questa mattina domenica 2 febbraio.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Alba e una di Cuneo, la Polizia Stradale e gli operatori sanitari del 118.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.