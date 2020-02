Non c’è stato nulla da fare per un’anziana di 77 anni di Mondovì trovata senza vita questa mattina, domenica 2 febbraio, dai Vigili del Fuoco nella sua abitazione in via vecchia di Cuneo.

L’intervento per soccorso a persona è scattato alle 8.30 del mattino e ha visto coinvolta la squadra dei Vvf di Mondovì, i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.