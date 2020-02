Ad Alba la cerimonia di premiazione del concorso "Alba in Fiore 2019"

Mercoledì 5 febbraio ore 16.30 la sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba ospita la cerimonia di premiazione del concorso “Alba in Fiore 2019”.

Il concorso è stato lanciato dall’Amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini, e le attività ricettive, commerciali, etc. nell’abbellimento della città attraverso la piantagione di fiori e piante in aree private, accanto alle aree verdi ed ai giardini pubblici.

Per questo, il tema del concorso gratuito è l’abbellimento con fiori, piante e composizioni floreali di balconi, davanzali, cortili privati, vetrine commerciali, accessi ad attività turistiche ricettive del territorio comunale.

Una sezione è anche dedicata ai ristoranti che usano fiori come ingrediente e per la guarnizione dei piatti attraverso gourmet “Piatto fiorito”.

I vincitori del concorso, scaduto a giugno, sono stati valutati da un’apposita commissione composta dall’assessore all’Ambiente, due rappresentanti del Consiglio comunale, un rappresentante dell’Ufficio Tecnico comunale, un rappresentante dell’Associazione Asproflor.

I concorrenti sono stati giudicati considerando l’abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto del balcone, della facciata del fabbricato o del giardino, la scelta di piante che fioriscono nel nostro clima, l’originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento, la scelta di piante di fioritura durevole per mantenere più a lungo la bellezza del posto abbellito.

Per la sezione gourmet “Piatto fiorito” sono stati valutati l’estetica del piatto, l’appetibilità del piatto, l’originalità nella scelta dei fiori, sia come guarnizione che come ingrediente, la sinergia tra il piatto fiorito presentato e l’allestimento floreale del locale.