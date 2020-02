Carnevale, teatro, musica e tanto altro: c'è tutto questo nella prima domenica di febbraio in Granda

A Busca la prima sfilata dei carri allegorici, si festeggia il Carnevale anche a Revello, Mondovì e Centallo, ma non mancheranno spettacoli teatrali, musica per tutti i gusti e interessanti iniziative nelle stazioni sciistiche per oggi, domenica 2 febbraio.

Appuntamenti con il Carnevale





A Revello è previsto un fine settimana ricco di divertimenti.

Oggi, domenica 2 febbraio alle 16, al santuario di San Biagio, cioccolata calda e vin brulè. Alle 20,30, esibizione delle ginnaste dell’Asd Relevè. Alle 21, concerto del grande coro della Diocesi di Saluzzo “J 4 Joy”, con ingresso libero. Info: www.visitrevello.it





A Busca proseguono i festeggiamenti del Carnevale.

Oggi dalle 14.30 è in programma la Gran Sfilata dei carri allegorici con le maschere tradizionali accompagnate dalla Banda musicale di Castelletto di Busca. Alle 18.30 presso la Tensostruttura nell’Area Capannoni inizierà la distribuzione della gran polentata preparata dagli alpini del gruppo ANA di Busca. Alle 21.30 è prevista la serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band. Ingresso gratuito. Info: www.comune.busca.cn.it





L’associazione Centallo viva organizza per oggi, domenica 2 febbraio, il Carlevè d’le masnà, con la collaborazione degli Alpini e dell’Avis che offriranno vin brulè, cioccolata calda, pop corn e bugie. Dalle 14,30 è in programma la sfilata delle maschere, lo spettacolo di magie del mago Zapotek e animazione con la musica di dj Sandon. Info: www.comune.centallo.cn.it

Divertirsi sulla neve





Se vuoi trascorrere questa domenica sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com





Oggi, domenica 2 febbraio a Pian Munè, Paesana è in programma una ciaspolata con gli amici a quattro zampe; ritrovo alle ore 9.30 a Pian Muné, per una camminata di circa 90 minuti con i cani al guinzaglio. Alle 10 è prevista la partenza per la ciaspolata lungo l’itinerario panoramico “Meire Pian Croesio” e arrivo al Fontanone, il punto panoramico sul Monviso, per la foto ricordo. Pranzo facoltativo al rifugio in quota alle ore 13 al prezzo convenzionato di 15 euro (antipasto, piatto a scelta, dolce, acqua). La durata della camminata è di circa due ore. Info: www.pianmune.it





Tanti eventi questa domenica a Prato Nevoso: anche oggi la gamma 4MaticTour torna in pista con la nuova edizione del Tour con Test Drive ad alta quota, dj set, intrattenimento e gadget esclusivi. Info: www.mercedes-benz.it

Oggi è anche in programma una ciaspolata con la Rossa Panoramica con ritrovo presso la sede de "La Canunia", nella conca di Prato Nevoso, alle 9.45, inizio ciaspolata alle 10.00 con un percorso anello di fondo che collega la conca alla zona del verde, risalita con La Rossa Panoramica, continuazione ciaspolata in quota (zona Balma) e discesa in telecabina e rientro in conca intorno alle 13.00. Info: www.facebook.com/lacanunia





Manifestazioni varie



Oggi, domenica 2 febbraio a Dronero ci sarà il mercatino di antiquariato e artigianato in esposizione con banchi ben allestiti e merce di qualità in Piazza Martiri della Libertà.

Info: www.cuneomanifestazioni.it







Al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba si terrà anche oggi, domenica 2 febbraio, la fiera “Sposi nelle Langhe”, evento rivolto alle coppie in procinto di sposarsi e che durante i giorni di manifestazione cercano il meglio per organizzare le proprie nozze.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare oltre 35 espositori delle merceologie più diverse: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non da ultimo le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele. Info: www.fierasposinellelanghe.it





Questa domenica si svolgerà a Saluzzo la solenne cerimonia a ricordo della Battaglia Nowo Postojalowka, in memoria del sacrificio degli alpini della Divisione Cuneense in Russia. Il programma prevede il ritrovo alle 9.15 presso il monumento degli alpini in corso Giovenale Ancina a Saluzzo. Qui alle 9,30 l’alzabandiera, l’onore ai Caduti, la deposizione della corona d’alloro e il saluto delle Autorità. Alle 10 la sfilata dal monumento fino alla chiesa di Maria Ausiliatrice, dove alle 10,30 si svolgerà la messa. Alla cerimonia parteciperà la Fanfara Sezionale di Moretta. L’invito a partecipare oltre che agli alpini, ai loro famigliari ed amici è esteso a tutte le associazioni d’arma e alla cittadinanza.





L'associazione Ingenium APS invita a visitare il Parco Museo dell'Ingenio di Busca, nell'ex convento dei Cappuccini, per l'apertura di oggi, domenica 2 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30. Sarà possibile viaggiare sul trenino nel parco e curiosare tra la "sala del capotreno", lo spazio dedicato al cinema e alla fotografia, la collezione di merletti a tombolo, le miniature e i macchinari d'epoca. Inoltre, dato il grande successo della rassegna natalizia, sarà ancora presente per un'ultima occasione il presepe gigante in legno allestito nel parco. Nel salone sarà anche riproposto un punto ristoro.

Info: www.facebook.com/associazioneIngenium





Tutti a teatro!





A Busca, nell’ambito della rassegna teatrale “Il teatro fa il suo giro” la stagione teatrale “Spaesamenti” 2019/2020, propone per oggi, domenica 2 febbraio, alle 17.30 “Valentina vuole”, una favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. Valentina è sempre arrabbiata e urla perché vuole tutto sempre di più. Forse le manca qualcosa, ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. Info: www.comune.busca.cn.it





A San Pietro del Gallo, nel salone parrocchiale, appuntamento stasera alle 20.45 con la compagnia “La calzamaglia” che propone la divertente commedia dialettale in tre atti “A parej a val nen”.

Alberto, politico in carriera, vuole fare il grande salto a Roma, spinto soprattutto dalla moglie Giulia. Per riuscire ad avere più voti decidono di rilasciare un’intervista ad un giornalista molto conosciuto, in grado di contribuire alla realizzazione del loro progetto! Ma il giorno dell’intervista tra pozioni misteriose, dolori retrogradi, presenze effimere ed effeminate, scatti ticchettanti e amori nascosti e corrisposti le cose non andranno proprio come il nostro aspirante “senatur” avrebbe voluto.

Info: www.lacalzamaglia.it





A Fossano, al Cinema Teatro I Portici, torna la rassegna “Domeniche a Teatro” dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 16, andrà in scena la Fondazione TRG onlus con lo spettacolo Terrarium. Tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e, chissà mai, raccogliere i frutti del loro lavoro ma... come faranno con le libellule, le coccinelle, le formiche, i coleotteri, i ragni e tutte le altre migliaia di specie che sembrano prediligere il loro balcone?

Sarà attraverso il gioco e la curiosità di voler comprendere la loro natura, di provare ad imitarli, che i tre riusciranno a convivere con queste creature meravigliose e tenaci. I tre protagonisti offriranno al pubblico lo spunto per riflettere sul necessario rispetto ed equilibrio che ciascuno deve al Pianeta, anche in relazione ai piccolissimi abitanti della terra, dell’acqua e dell’aria e, non dimentichiamolo... questi piccoli animali potrebbero diventare il nostro futuro commestibile... (o no?).

Info: https://i-portici.net/domeniche-a-teatro-2020





La rassegna "Teatro e Musica" di Bagnolo Piemonte riporta sul palco del Silvio Pellico il Gruppo teatrale villarettese. La compagnia "di casa" propone il nuovo lavoro dal titolo "L'era encaminasse mal...ma dzora d'le nebie a j'è sempre el sol", con un uno spettacolo anche per oggi, domenica 2 febbraio alle 21. Prenotazioni: 331-8628359.nInfo: www.enteteatro.it





A Monforte d’Alba questa domenica alle 17, al Comunale, arriva il secondo appuntamento di Monforteatro con uno spettacolo preceduto da tè e pasticcini offerti dalla compagnia Coincidenze. Sul palco, la compagnia braidese Gli scampoli, che presenterà “Il matrimonio... nella buona e nella cattiva sorte!”, commedia che racconta come si trasforma un matrimonio (un bel matrimonio!) in commedia. Gli Scampoli portano l’esperienza di vent’anni di scena, con l’accompagnamento di un coro, i 4&4 otto, un ottetto vocale a cappella che sin dal debutto ha riscosso grandi consensi.

Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze





Ancora un’artista argentina a colorare il calendario di Burattinarte: oggi, domenica 2 febbraio, alle 16.30 al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba è attesa un’artista che ha ottenuto premi e riconoscimenti in tutto il mondo: Veronica Gonzalez ha incantato con il suo teatro dei piedi e promette di conquistare anche Corneliano con “C’era due volte un piede”. Lo spettacolo durerà circa 50 minuti. Info: www.burattinarte.it





Appuntamenti musicali e culturali





Nell'occasione di quello che sarebbe stato il suo 28° compleanno (31 gennaio) l’associazione “Lia Trucco sempre in orchestra con te” intende ricordarla attraverso il Concerto per Lia. Oggi, domenica 2 febbraio, alle 17, nell’antico Refettorio dell'ex-convento di San Giovanni a Saluzzo si esibiranno alla chitarra Fabio Renda e Beniamino Trucco, su musiche di Rodrigo, Petit, Giuliani, Beethoven e Rota. In questa occasione viene proposto un programma coinvolgente che prevede sia trascrizioni che brani originali per duo di chitarre, con autori di livello assoluto. Durante il concerto si terrà una raccolta fondi a favore dei “Bambini di Kibiko” in Kenya, dove Rebecca Trucco (sorella di Lia) è impegnata in un periodo di volontariato. Al termine dell’esecuzione verrà effettuato un collegamento video con Rebecca che potrà così raccontare direttamente come verranno utilizzati i fondi raccolti. Ingresso libero.





Per la Rassegna musicale “Incontro d'Autore 2019/2020”, a Cuneo oggi, 2 febbraio ci sarà un concerto in omaggio al compositore spagnolo Enrique Granados (1867 –1916) con Stefano Vagnarelli al violino, Milena Punzi Anfossi al violoncello e Gianmaria Bonino al pianoforte.

Ingresso al singolo concerto, 5 euro; biglietti in vendita on-line sul sito www.promocuneo.it e la domenica in Sala San Giovanni dalle ore 15.00. Info: www.promocuneo.it







Questa domenica appuntamento nell’auditorium Merula (via San Rocco n. 20 a Roreto di Cherasco) con il rock proposto dai Magnitudo5 ovvero quello classico: Queen, Ac-Dc, Whitesnake, Judas Priest, Alice Cooper, Ramones, Black Sabbath, Avenged Sevenfold, Steppenwolf e molti altri nomi blasonati della scena mondiale. Da non perdere questa interessante proposta che i Magazzini Merula (via San Rocco n. 20 a Roreto) ospiteranno nel proprio auditorium alle ore 16.00. Ingresso libero.

Info: www.merula.com/eventi





A Racconigi, oggi, domenica 2 febbraio, ci sarà la visita guidata “Racconigi, città della seta”. Ancora pochi sanno che la città fu uno dei più importanti nonché apprezzati centri di produzione del filato di seta dal XV al XX secolo. Dalla piccola produzione artigianale si passò a fine Seicento a quella su grande scala e l'evoluzione di questa produzione creò notevoli cambiamenti in città.

Una passeggiata nel centro storico di Racconigi unita alla visita al Museo Giardino della Civiltà della Seta permette di capire come vennero affrontate le novità, le emergenze, i problemi sociali, ma anche perché oggi il borgo presenta una ricca ed importante stagione artistica ed architettonica settecentesca. Info: www.cuneoalps.it

Sempre a Racconigi oggi, prima domenica del mese, il castello sarà aperto con ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti. Visite: al castello alle ore 11, alle 14,30 ed alle 16; alla città alle 16, con partenza dal palazzo comunale. Info: www.visitracconigi.com





La Fondazione Ferrero di Alba ospita fino al 4 febbraio la mostra “Il cioccolato, cibo degli dei”. Bianco, al latte e fondente, il cioccolato ispira gli artisti dell’Associazione italiana artisti pubblicitari, organizzata dal comitato monegasco dell’“Association international des arts plastiques auprès de l’Unesco”. Gli artisti presenti con le loro opere saranno Olivia Blanchard, Christian Bonavia, Paolo Canciani, Michel Claret, Jean Gaulther, Viviane Marchioni, Daniel Menini, Moya, Mary Laure Pastorelli, Marie Scarton, Bolonie Shuhaibar,Wolf Thiele, Marie Tirole, Silvia Venutied ed Elisabeth Wessel. Le opere sono soggetti originali, lavori unici realizzati con le tecniche più varie che raccontano il cioccolato e la sua storia. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.fondazioneferrero.it

Nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, è stata allestita la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto” con alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte fino a domenica 2 febbraio Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a oggi, domenica 2 febbraio. Nel fine settimana sono in programma alcuni eventi gratuiti.

Oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 15,30, con la visita guidata “Alla scoperta dell’opera di Giuseppe Penone”, Francesca di Paolo porterà il pubblico ad avvicinarsi all’opera dell’artista: dalle origini montane alla fama mondiale, verrà presentata la storia di uno scultore alla ricerca dell’essenza dell’uomo. Info: www.fondazionecrc.it





A Limone Piemonte, grande successo per la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita nel salone del Grand Palais Excelsior. Sono esposte le oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. La rassegna, aperta gratuitamente al pubblico, è visitabile fino al 15 marzo.

Aperta nei week end con il seguente orario: sabato e domenica 10-13 e 15-19.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte