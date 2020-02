A Saluzzo un circuito di sei lezioni di Scuola politica con Fratelli d'Italia

La Federazione Provinciale Fratelli d'Italia di Cuneo dà ufficialmente il via al progetto di Scuola Politica “Agorà" organizzato dalla Sezione del Saluzzese. Un circuito di sei lezioni totali, tenute presso la sede di via Santa Caterina, 32, aSaluzzo, con professori per un giorno alcuni fra i principali esponenti della politica locale e nazionale.

Inaugura il percorso formativo William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, con una lezione sul tema dell'amministrazione pubblica, il 6 febbraio 2020. Seguiranno in cattedra, nei successivi incontri, Paolo Bongioanni e Maurizio Marrone (consiglieri regionali di FdI), il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e le onorevoli Monica Ciaburro ed Augusta Montaruli.

Aperte le iscrizioni, gratuite, con numero limitato alla disponibilità d'accoglienza della sede. Per riservare un posto, contattare la Sezione del Saluzzese via mail all’indirizzo fratelliditaliasaluzzo@gmail.com oppure via telefono al numero 339 512 9178 (Paolo Radosta - Segretario).

“Educare nuove generazioni di amministratori capaci e competenti è sempre stata una delle priorità principali di Fratelli d’Italia e sono certo che la Scuola Politica che inaugureremo a breve darà la giusta spinta in questa direzione. Sarò felice di mettere la mia esperienza politica al servizio di chi voglia imparare i complessi meccanismi dell’amministrazione pubblica”, commenta il Coordinatore Provinciale William Casoni.

"La Scuola Politica rappresenta una nuova sfida ed anche un nuovo grande stimolo. Crearla è apparsa come una necessità: Fratelli d'Italia continua a crescere, a Saluzzo così come in tutto il Paese, ed è fondamentale poter offrire una nuova classe dirigente al livello del consenso elettorale. Riteniamo essenziale, per chiunque voglia intraprendere un percorso di rappresentanza amministrativa, avere delle basi di conoscenza e di consapevolezza. Ringraziamo pertanto tutti i professori che hanno accettato di mettere a disposizione la loro esperienza in questo progetto", spiega Paolo Radosta, segretario cittadino.

"Ci stiamo facendo promotori di una nuova vita attiva della destra cittadina, come ormai ampiamente riconosciuto dalla cittadinanza. Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi e partecipare, con la speranza di farne dei protagonisti della vita politica e sociale futura. Il territorio ha bisogno di nuove forze ed idee", l'invito del Presidente della Sezione del Saluzzese Mario Pinca.

Tutti i cittadini che desiderino avere maggiori informazioni sulla nostra attività politica possono consultare il nostro sito internet www.fratelliditaliacuneo.com, dove sono pubblicati i contatti di tutti i circoli della Provincia di Cuneo che, oltre al Capoluogo, hanno sede a Saluzzo, Savigliano, Fossano, Borgo San Dalmazzo, Bra, Alba, Ceva, Racconigi e nelle Valli Monregalesi.