Bra, gli studenti dell'Istituto Guala in visita alla fiera "KlimaHouse" di Bolzano

I ragazzi delle classi terze e quarte del corso Geometri dell’istituto Guala di Bra hanno effettuato un’uscita didattica nei giorni 23 e 24 gennaio per partecipare alla fiera KlimaHouse di Bolzano, manifestazione che attira visitatori da tutta Europa alla ricerca di novità del settore energetico e dell’architettura ecosostenibile, presentando un programma con 450 espositori e oltre 150 appuntamenti. L’esperienza è stata svolta nell’ambito del percorso di “progettazione energetica” svolto durante l’anno scolastico in collaborazione con l’Agenzia CasaClima e coordinato dai professori Toselli, Cavaglià e Bertero.

Durante il viaggio di andata le classi hanno partecipato alla visita aziendale dell’azienda BMI di Borgonato di Cortefranca (BS), gruppo americano che ha accorpato lo storico marchio delle tegole Weirer e leader mondiale nella fornitura di sistemi completi di copertura e nella produzione di tegole in cemento.

La visita aziendale, che si inserisce nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ha permesso di conoscere direttamente la realtà aziendale presentata dai suoi responsabili, ottenendo un riscontro molto positivo da parte degli studenti, entusiasti dell’accoglienza ricevuta e della professionalità dimostrata.

Nel pomeriggio le classi si sono poi recate a Rovereto per una visita del centro storico e il pernottamento e nella giornata di venerdì si sono poi recati in fiera a Bolzano per prendere visione delle innovazioni tecnologico in campo edilizio e del “costruire sostenibile”.