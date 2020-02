2 febbraio 2020, rarissima data “palindroma”, non si vedeva da un millennio

Si legge allo stesso modo sia da sinistra che da destra, è la data di domenica 2 febbraio 2020: 02-02-2020. Una combinazione che non accadeva da un millennio, precisamente dal 11 novembre 1111. Era dunque il Medioevo quando è apparsa l’ultima volta che una data cosiddetta “palindroma”, che contiene cioè gli stessi numeri da un verso e dall’altro.

Abbiamo in realtà già vissuto combinazioni simili negli ultimi anni, come ad esempio l’11 febbraio 2011, ma quella di quest’anno è ancora più rara in quanto a ripetersi sono solo due numeri, il due e lo zero appunto, ed è inoltre una data palindroma in tutti i Paesi del mondo, anche quelli anglosassoni, come Stati Uniti e Canada, in un cui il mese è anteposto al giorno.

Per alcuni segno di fortuna, per altri di sventura, una cosa è certa il le prossime date palindrome in questo secolo saranno 23 volte, poi si ripeterà il 12 dicembre 2121, il 12.12.2121. Dopodichè bisognerà attendere il nuovo millennio.

Il 2 febbraio è inoltre anche il giorno della Calendora, la festività in cui si celebra la presentazione di Gesù al Tempio. Una data che per molti detti popolari è anche il punto di svolta di stagione che porta a una secondo parte di freddo invernale.