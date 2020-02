A Saluzzo commossa e partecipata cerimonia del 77° anniversario della battaglia Nowo Postojalowka

Cerimonia sentita e molto partecipata quella di ieri (domenica 2 febbraio) a Saluzzo in ricordo della Battaglia Nowo Postojalowka e in memoria del sacrificio degli alpini della Divisione Cuneense in Russia.

Circa 400 persone con le sezioni di Cuneo, Mondovì, Ceva e Pinerolo, oltre al vessillo dell’Ana Monviso Saluzzo. Più di 60 gagliardetti e molte le associazioni d'arma. Una rappresentanza dei militari in armi del 32° Reggimento Genio di Fossano, un ufficiale del Secondo Reggimento Alpini di Cuneo e un tenente colonnello del Primo da montagna di Fossano.

Alla cerimonia ha partecipato anche un reduce, Giuseppe Falco di San Rocco Castagnaretta. Dei circa quindicimila militari inviati, seimila della Granda, che si trovarono a Alpini in dover combattere con temperature intorno ai 40° sotto zero, con scarso equipaggiamento, viveri e munizioni, pochi fecero ritorno in patria.

A rappresentare il comune di Saluzzo il sindaco Calderoni e il vice sindaco Demaria che ha tenuto l'orazione ufficiale. Il presidente dell’Ana saluzzese Giorgio Carena nell’intervento ha ricordato anche il ultimo reduce iscritto alla sezione: l’ alpino Ferdinando Chiabrando di Martiniana Po, classe 1920, appartenente al battaglione Pieve di Teco, insignito dell'onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica.

Massiccia partecipazione di alpini da tutti i gruppi sezionali.

A sottolineare i momenti più significativi della cerimonia ed accompagnare la sfilata da corso beato Ancina fino alla chiesa di Maria Ausiliatrice, dove si è svolta la messa, è stata la Fanfara Alpina sezionale di Moretta.