"Abbiamo capito che l'uomo dalla storia non impara nulla": Aldo Rolfi su Rai 2 dopo il gesto antisemita di Mondovì

E ancora: "Comportamenti di questo tipo incarnano soltanto il ripetersi della storia, da cui, a quanto pare, l'uomo non impara nulla. Appena potrò, con il permesso degli inquirenti che stanno indagando, cancellerò la scritta sulla mia porta e la sostituirò con un qualcosa di più piccolo e la foto di mamma. Cosa vorrei dire agli autori del gesto? Mi piacerebbe semplicemente parlargli e credo che sarebbe la stessa risposta che darebbe mia madre. Il sentimento di vendetta non ci porta mai lontano, mentre il dialogo ha sempre il suo valore".

La signora Bigliani, invece, ha asserito di non voler parlare con colui o con coloro che hanno vergato quelle ignobili parole a ridosso del suo uscio, che rimanderebbe volentieri a scuola per far sì che imparino, davvero, la storia. "Ho già cancellato la scritta - ha confessato -, è la prima volta che mi trovo a fronteggiare una simile offesa. In passato ho ricevuto soltanto battute a voce, alle quali peraltro ho puntualmente risposto per le rime".

Si è giunti così ai saluti, con la donna che ha donato a Fabio Fazio due suoi disegni (uno per il conduttore e uno per Luciana Littizzetto) significativi e oltremodo simbolici, nei quali è raffigurata una farfalla che vola al di là di un filo spinato. La libertà, in buona sostanza. Quella che tutti meritano.