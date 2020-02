Barattoli limited edition e un panino di McDonald’s per la giornata mondiale della Nutella

Il mondo omaggia la Nutella, e McDonald’s le dedica uno dei suoi celebri panini. La novità è quella che attende gli appassionati della crema spalmabile made in Alba in vista dell’edizione 2020 del "World Nutella Day", ricorrenza dalla portata ormai planetaria, in programma per mercoledì 5 febbraio.



Una data che i tanti amanti della specialità albese hanno ormai imparato a collegare alla giornata lanciata nel 2007 dalla blogger statunitense Sara Rosso e affermatasi negli anni come un appuntamento social di livello mondiale, capace di coinvolgere centinaia di migliaia di consumatori che da tutto il mondo condividono tramite l’hashtag #WorldNutellaDay la propria passione per un marchio che in 70 anni di storia si è guadagnato la dimensione di vera e propria icona pop.



A testimoniare ogni anno l’amore per la crema alle nocciole ideata dal compianto cavalier Michele Ferrero sono così foto, ricette, poesie, messaggi, istantanee da momenti di festa, che affollano la rete dai cinque continenti anche attraverso i canali ufficiali dell’evento: le pagine Facebook del World Nutella Day, il profilo Twitter @Nutelladay e il sito web www.nutelladay.com.



In vista dell’appuntamento l’albese Ferrero ha realizzato una serie limitata del suo inconfondibile barattolo, mentre la celebre catena internazionale del fast food ha fatto della Nutella l’ingrediente di uno dei suoi celebri panini. Il nuovo "McCrunchy Bread" – questo il nome della specialità che segna l’inedito sodalizio – sbarcherà presto in tutti i ristoranti italiani del marchio. Questo mercoledì, in occasione della speciale ricorrenza, verrà presentato in anteprima tramite degustazioni gratuite presso i ristoranti di Milano (Duomo), Roma (Piazza Navona), Napoli (Vomero) e Bari (Corso Vitttorio).