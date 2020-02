Bra, l’arte di parlare si impara a scuola

Alla Scuola Media "Piumati" di Bra è tempo dell’iniziativa dal titolo “Ad alta voce”, un laboratorio molto interessante e quanto mai utile, rivolto a un gruppo di alunni che ha deciso di imparare a parlare. Non che non lo sappiano già fare, ma questa volta saranno condotti dalla docente Franca De Mori a riflettere sulle valenze del discorso orale, a meditare sulla sua corretta costruzione, a superare gli imbarazzi e le titubanze per riuscire a esporre con chiarezza i pensieri che tante volte si affastellano nella mente.



"È la prima volta che ci proviamo – spiega la docente –, ma sappiamo che questa è un’urgenza nella scuola: l’era della comunicazione globale e dell’uso smodato degli smartphone ha portato a una pericolosa approssimazione linguistica che ha cancellato, nei ragazzi, la consapevolezza del potere semantico della parola o delle parole riunite insieme, ha appannato la bellezza dell’esprimersi con proprietà, ha tolto il gusto di scegliere ogni volta il registro linguistico con cui esprimersi. Toccheremo temi importanti, partendo dai significati delle parole, dalla loro corretta pronuncia, dall’intonazione della voce che accompagna e, spesso, rafforza i contenuti per finire con una frizzante performance radiofonica".



A confermare la bontà dell’iniziativa alcuni dati: illustri docenti universitari sostengono che l’italiano sia parlato male, scritto peggio e probabilmente nemmeno compreso come una lingua madre dovrebbe essere. Inoltre tra le "soft skills" più richieste dal mondo del lavoro rimane sempre quella del saper comunicare in italiano.



Dunque, un lavoro prezioso il nostro, una costruzione utile che interessa ogni ramo del sapere e ben spendibile... for ever! " La parola è per metà di colui che parla, per metà di colui che l’ascolta" (Michel de Montaigne).