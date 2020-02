Bra, grande festa ai Salesiani in memoria di San Giovanni Bosco, modello per i giovani (FOTO E VIDEO)

“Cari giovani, io con voi mi trovo bene”: è lo slogan tratto dalle parole di San Giovanni Bosco, che campeggia nel cortile dell’Opera salesiana braidese, testimone della sua missione dal 1959. Domenica 2 febbraio un’assemblea di fedeli numerosa e allegra si è ritrovata nella chiesa dell’Istituto San Domenico Savio per festeggiare il suo fondatore.



Dopo un’accoglienza gioiosa in cui sono stati protagonisti i cooperatori salesiani, la giornata è proseguita con la santa messa delle ore 10, a corollario di un ricco calendario di appuntamenti, come ha ricordato il direttore don Alessandro Borsello: “I festeggiamenti di questi giorni si concludono in modo molto positivo. Abbiamo fatto tante cose con molti giovani e famiglie legate ai salesiani e lo abbiamo fatto insieme alla città e alle persone che ci vogliono bene e vogliono bene a don Bosco”.



Aggiungendo: “Il messaggio che oggi viene da don Bosco è di fiducia nei giovani e nel futuro. A volte si parla dei giovani come di un problema. Al riguardo, don Bosco direbbe: ‘Guardando i giovani vedo il futuro dell’umanità’ e da prete direbbe: ‘Nei giovani vedo il futuro della Chiesa’. Il messaggio che ci viene è ancora di speranza e di non farci sconfiggere e lasciarci tarpare le ali dalle preoccupazioni del nostro tempo. Infine, l’invito a coltivare le relazioni con gli altri. Don Bosco è stato un grande uomo anche di relazione, che ha saputo vivere in un’epoca difficile dialogando con tutti, a partire dal mondo civile e politico”.





Il messaggio che fa eco è un soffio di aria pura, di slancio apostolico, che comunica una gioia senza fine e permette a don Bosco di continuare ad amarci anche oggi, attraverso la generosità della gente.



La prova è giunta dal nuovo defibrillatore, inaugurato alla presenza del sindaco Gianni Fogliato e frutto di una generosità congiunta, come ha spiegato Marina Tibaldi, presidente del Comitato di Quartiere Oltre-ferrovia: “Crediamo molto nell’utilità di questo strumento. Il Comitato che rappresento aveva voluto organizzare una serata con degli scopi piuttosto importanti e, uno di questi obiettivi, era quello di riuscire ad acquistare il defibrillatore per avere una città sempre più cardioprotetta. Dobbiamo ringraziare i Salesiani, il Cnosfap, la ditta Rolfo, l’Ascom di Bra e un gruppo di persone, che in memoria di Marina Ferrero, ha raccolto denaro non da destinare a fiori, ma all’acquisto di questo defibrillatore”.





Plauso alla lodevole iniziativa da parte dei numerosi presenti, prima del nuovo appuntamento con la liturgia festiva delle ore 11.15, celebrata da don Kenneth Nnadi e animata dai canti della comunità oratoriana.



La mattinata si è, infine, arricchita con un momento di genuina convivialità secondo lo spirito di appartenenza e il carisma tipicamente salesiano, con l’allegria nel cuore e mirando alla santità, come suggerito dalla Strenna 2020 del rettor maggiore, don Ángel Fernández Artime: “Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra” (Mt 6,10).