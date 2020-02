Cervere, il Comune fa il tagliando ai suoi "occhi elettronici"

Anno nuovo, tempo di "tagliandi" per gli "occhi elettronici" che presidiano il territorio urbano e frazionale di Cervere. In perfetta linea di continuità con i provvedimenti in atto fin dal 2014, l'amministrazione comunale ha decretato il rinnovo dell'affidamento del servizio relativo all'assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza attivo capillarmente nel centro cittadino e in altre aree sensibili.



Riconfermato in capo alla ditta BBBel di Torino per complessivi 5680 euro con riferimento a tutto l'esercizio 2020, le attività manutentive saranno applicate a una dotazione impiantistica così articolata: un registratore Dvr; due telecamere fisse rispettivamente in via Maestra di Grinzano e nell'area cimiteriale; tre telecamere brandeggiabili collocate sempre in ambito grinzanese e nelle centrali piazze Umberto e San Sebastiano; un registratore Nas; due occhi elettronici a varco; cinque impianti fissi Axis 221 posti in piazza San Sebastiano, nelle vie IV Novembre, Cavour e Adua e ulteriormente nella strategica via Maestra di Grinzano; infine, una colonnina di Sos in via Roma.



"La collaborazione con la ditta BBBel, ai sensi di legge, rappresenta un punto consolidato nel contesto delle collaborazioni tecniche finalizzate alla messa in sicurezza del territorio cerverese nel caso specifico dal punto di vista del suo presidio elettronico. I livelli di serenità, reale e percepita, sono il risultato di un mix di fattori che intendiamo assolutamente salvaguardare e, per quanto di nostra competenza, rafforzare anche dal punto di vista degli interventi finalizzati al miglioramento continuo dell'illuminazione pubblica e della sicurezza stradale, attraverso stanziamenti e impegni di spesa realistici e quindi applicativi, in questo così come negli altri settori della vita amministrativa municipale", dichiara il Sindaco Corrado Marchisio.