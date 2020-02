Controlli al Movicentro, sulle piste ciclabili e ai conduttori di cani: partono servizi mirati della Polizia locale di Cuneo

Il Comando di Polizia Locale di Cuneo ha programmato una serie di servizi mirati per il controllo del territorio.

Nello specifico i servizi riguarderanno il controllo delle piste ciclabili, dal Parco della Gioventù fino al Santuario Angeli, finalizzato in particolare a reprimere le conduzioni irregolari dei cani; il controllo delle biciclette lasciate in stato di abbandono in differenti luoghi della città, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria e alle aree limitrofe; la verifica degli accampamenti di clochard e persone in situazione di disagio nell’area del Movicentro.

"Abbiamo deciso di potenziare l’attività di controllo del territorio, - dichiara l’Assessore alla Polizia Locale Paola Olivero - cercando il più possibile di venire incontro alle numerose istanze sollevate dai cittadini cuneesi. Il nostro obiettivo è di garantire, ma anche far percepire, una maggiore sicurezza urbana. Nell’immediato vogliamo verificare la situazione nella zona della stazione, una parte della città che spesso si è sentita un po’ abbandonata, concentrandoci soprattutto sull’area del Movicentro, dove ci sono giunte parecchie segnalazioni da parte dei residenti".