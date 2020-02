Cuneo: il Comune e Open Fiber presentano la convenzione per la rete di fibra ottica "fino a casa"

L'assessore regionale Matteo Marnati l'aveva detto, a seguito dell'incontro con l'amministratore delegato di Open Fibra Elisabetta Ripa avvenuto a Roma nella giornata di giovedì 30 gennaio: per il progetto nazionale di realizzazione della nuova rete in fibra ottica “FTTH” (“fibra fino a casa”) “il 2020 sarà un anno di svolta”, e c'è la ferma intenzione di “recuperare il tempo perduto”.



A quattro giorni di distanza il Comune di Cuneo programma ufficialmente una conferenza stampa per la mattinata di mercoledì 12 febbraio, nella quale verrà presentata la convenzione tra l'ente e l'azienda, ovviamente per quanto riguarda il territorio comunale.



L'ultimo aggiornamento rispetto al “progetto Open Fiber” è datato settembre 2019, quando ANCI Piemonte, UNCEM e ANFOV hanno realizzato un incontro in cui fare il punto della situazione; all'ora, la città di Cuneo era tra i 26 centri della provincia Granda ad attendere ancora una progettazione definitiva. Inoltre, 34 su 237 comuni avevano avviato i lavori, per i quali sono stati stanziati 62 milioni di euro.



“Conclusi tutti gli iter burocratici, possiamo finalmente iniziare davvero il progetto” commenta l'assessore Domenico Giraudo, che sarà presente in conferenza stampa assieme al sindaco Federico Borgna, al regional manager per Piemonte Sud e Liguria di Open Fiber Giovanni Romano Poggi e al field manager Carlo Gestro.



“In questa fase iniziale l'area prevista da Open Fiber e coinvolta nei lavori sarà quella dell'altipiano più una parte di Borgo Gesso. Con la conferenza stampa vogliamo chiarire sin da subito alla cittadinanza le specifiche del progetto: per la stessa ragione indicheremo degli incaricati alla comunicazione con i condomini della città e forniremo presto un elenco dei siti pubblici che verranno collegati in forma gratuita”.



“Si tratta indubbiamente di un progetto molto grande e di una seria opportunità di sviluppo per la nostra città – conclude Giraudo - . Far arrivare la fibra direttamente nei palazzi, invece che in un cabinet, permetterà lo sfruttamento di servizi di connettività molto più performanti”.