Garessio: riapre il Punto Informativo Forestale in Alta Val Tanaro

Anche per l'anno 2020, riapre i suoi battenti il Punto Informativo Forestale di Garessio, istituito presso il palazzo municipale e di riferimento per l'intera Alta Val Tanaro.

Un'iniziativa realizzata da IPLA con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato italiano e Regione Piemonte nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

"Il progetto - spiegano da Garessio - prevede l’apertura periodica di uno sportello per l'erogazione dei seguenti servizi: fornire informazioni relative alle norme forestali e ambientali a chiunque ne faccia richiesta ed a titolo del tutto gratuito; agevolare la raccolta delle informazioni sui tagli boschivi (comunicazione semplice); presentare e distribuire materiale informativo; informare la cittadinanza sull'apertura dei bandi di finanziamento regionale in materia forestale".



Al termine dell'articolo riportiamo il calendario delle aperture del PIF garessino, scaricabile in formato PDF.