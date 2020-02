La Croce Rossa di Mondovì al voto per scegliere Presidente e Consiglio

La Croce Rossa italiana va alle urne nella giornata di domenica 16 febbraio, per eleggere Presidenti e Consigli dei diversi Comitati. Così è anche a Mondovì, dove – entro la data prefissata di scadenza, sabato 1° febbraio – sono state presentate due liste. Al voto sono chiamati circa 600 Volontari del Soccorso (Vds) aventi diritto al voto, che fanno parte del Comitato di Mondovì, in cui sono compresi anche i Giovani, le Infermiere volontarie Cri e il Comitato femminile, oltre a quelli dei Gruppi di Morozzo, Niella Tanaro, Sangiacomo, San Michele M.vì e Villanova M.vì. Sarà eletto Presidente chi avrà ottenuto il numero maggiore di voti. E col Presidenet, anche tre consiglieri della sua lista con più preferenze.

La dichiarazione di Romano Cora: "Ho pensato di candidarmi per portare a termine gli impegni presi e per continuare nel cammino tracciato dal direttivo precedente e con la comunità: i nuovi obiettivi 2030 di Croce Rossa, la ridefinizione degli sviluppi e i recenti cambiamenti dei rapporti, anche e soprattutto economici, nei confronti del nostro maggiore cliente, l’Asl CN1, e delle Associazioni che operano nel nostro settore. Mettendo in pratica quanto elencato nei sei obiettivi strategici della Croce Rossa, mi impegno affinché le proposte di ogni singolo Volontario, vengano ascoltate e vagliate. In tal modo sarà creata e sviluppata una Croce Rossa capace di dare risposte concrete. Ribadendo, come solo l’Assemblea di tutti i soci del Comitato sia il luogo deputato a trattare e decidere le proposte, che saranno presentate, nell’ambito dell’espletamento del mandato. Per questo motivo, tutti insieme, abbiamo l’obbligo morale di continuare a preservare, rivalutare e potenziare tali ricchezze, a beneficio della nostra comunità per far fronte alle situazioni di disagio sociale persistenti e di emergenza imprevedibili".