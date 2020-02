La saviglianese Carola Lorenzo sul palco di Casa Sanremo in Tour

La saviglianese Carola Lorenzo al Festival di Sanremo. La giovane cantante vincitrice del concorso Museo della canzone - Fondazione Erio Tripodi, in collaborazione con il “Ristorante da Erio” di Vallecrosia, avrà l’opportunità di esibirsi “live” durante il Casa Sanremo in Tour 2020.

25 anni, nata a Racconigi, ma oggi residente a Savigliano, Carola studia canto da quando ne aveva quattro e la sua prima esperienza televisiva come cantante è stata allo Zecchino d’Oro, dopo avere vinto il concorso Bimbomaggio di Racconigi.

“Quella è stata un’esperienza fantastica - racconta Carola - avevo sette anni e ricordo di aver passato le selezioni per la Casa Editrice San Paolo a Torino e poi a Bologna, dopodiché mi sono esibita con “Lettera a Pinocchio” con Haether Parisi, Topo Gigio e Cino Tortorella”.

Da lì l’inizio dello studio privato e poi all’Accademia di Musical di Torino fino all’esperienza a Radio Trs di Savigliano, ai tour con Radio Number One e con l’associazione “Le Nuvole”, a cui ha dedicato proprio la canzone inedita “Nuvole”, presentata per il concorso del Museo della Canzone.

“Durate le gare per il concorso che si sono svolte da dicembre, ho cantato diverse cover e un inedito, l’ho scritto per questo gruppo di ragazzi speciali con cui ho trascorso un anno come volontaria. Un modo per entrare in contatto con la loro realtà che mi ha permesso di scrivere il testo della canzone. Durante i live poi i ragazzi sono saliti con me sul palco e si sono esibiti in una piccola performance mentre cantavo”.

L’ultima gara vinta da Carola si è svolta la scorsa domenica 26 gennaio e ora il prossimo appuntamento canoro per lei sarà proprio come ospite sul palco di Casa Sanremo in Tour, domani, martedì 4 febbraio, verso le 11. “Mi esibirò con un testo inedito da ospite mentre si svolgerà il Concorso di Casa Sanremo in Tour. Sono emozionata perchè non so cosa mi aspetta, e dire che non sono nemmeno in gara, non oso immaginare chi lo è! Sono comunque molto contenta anche perchè non me lo aspettavo, sta succedendo tutto molto velocemente. Sto trovando persone davvero disponibili, che mi stanno aiutando a preparami per questa data, maestri eccezionali che la Fondazione mi ha messo a disposizione insieme a una band con musicisti dal vivo, questo per me è una soddisfazione enorme”.

Per la sua musica si ispira a diversi generi musicali e nella sua playlist ci sono artisti come Elodie e Mahmood, ma anche quelli della trap italiana: “Si tende a giudicarla male, ma è un genere che funziona tra i giovani”.

Mentre la intervistiamo sta scendendo in treno a Sanremo dove resterà per tutta la settimana “Da questa esperienza spero di trarre qualche altra opportunità lavorativa e magari di essere notata da qualche produttore musicale. Sarebbe un grande sogno ma resto con i piedi per terra. Da Saremo saluto tutti i miei concittadini savilgianesi e ovviamente racconigesi”.

Un in bocca al lupo a Carola anche dalla redazione di Targatocn!