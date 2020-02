Pedalanghe 2020: presentato il percorso e il programma delle attività della gara di MTB

Si è svolta nella bella cornice della Casa del Pavaglione di S. Bovo di Castino, la conferenza stampa della manifestazione Pedalanghe 2020. Entrata da poco nel circuito della Marathon Bik Cup – Specialized , la corsa è la prima tappa del circuito 2020, a cui seguiranno quelle di Cogne, Limone Piemonte, Sestriere, Almese e Piossasco.

Dopo gli onori di casa del Vice Sindaco di Castino Remo Salcio, il Sindaco di Cossano Belbo Mauro Noè, nel ringraziare tutti per il brillante risultato, ha voluto sottolineare l’importanza di fare territorio e quindi di coinvolgere tutti i Comuni in cui passerà la gara di MTB, Mango, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, presenti con i rispettivi Sindaci oltre a Castino e chiaramente Cossano Belbo , comune organizzatore dell’evento.

Un ringraziamento particolare lo ha rivolto, ai suoi collaboratori, al Vice Sindaco Luca Tosa, al Consigliere Luca Bosca per gli aspetti logistici della manifestazione e all’Assessore Mimmo Ravotti per quelli finanziari e informatici. Il Sindaco ha poi lasciato la parola al Direttore dell’ATL Alba Bra Langhe e Roero Mauro Carbone , presente con l’addetta Stampa Daniela Di Giovanni, il quale ha rimarcato l’importanza dell’Outdoor per le nostre magnifiche colline, una vera e propria scommessa sul futuro del turismo per le nostre zone.

È stata poi la volta del Consigliere della Fondazione CRCN Massimo Gula, che ha rimarcato la volontà del suo Istituto a sostenere tali iniziative, soprattutto quando queste hanno una ricaduta tangibile sui nostri territori, distinguibili per la loro unicità nell’offrire sensazioni e grandi emozioni per chi li visita. Il sindaco Mauro Noè ha poi ringraziato i volontari del magnifico Bike Park Alta Langa di Rocchetta per il supporto che daranno alla manifestazione e per la condivisione dei loro tracciati molto tecnici.

Un plauso anche al Pedale Canellese accorso in massa con numerosi ragazzi in mountain bike, presenti con vertici direttivi , tra cui il Presidente Romildo Zotti. Quindi la parola alla società organizzatrice Byke Team ASD Dymanic Center di S.Stefano Belbo nella persona della Responsabile Graziella Pace e del suo Dirigente – Organizzatore Luca Garelli.

Molto accattivante la loro presentazione , prima con un emozionate filmato che illustrava alcuni scorci del percorso, poi la presentazione del Programma completo delle due giornate dell’evento ovvero il 25 aprile con una manifestazione rivolta ai giovanissimi ed un’escursione con le bici assistite, chiamata Ecopedalata della Resistenza per ricordare la commemorazione della Liberazione. La serata gastronomica, sempre del 25 aprile, accompagnata da buona musica, per intrattenere coloro che hanno scelto di soggiornare in Langa per più giorni , in vista della gara del giorno dopo.

Quindi la gara domenica 26 aprile, con un chiamata generale alla collaborazione per ottenere validi risultati in termini di sicurezza del percorso e di sufficiente assistenza lungo i 43 Km del Percorso più lungo con oltre 1700 metri di dislivello positivo e di quello più corto di 23 Km. Un grande evento che vedrà centinaia di corridori giungere nella Valle Belbo, soprattutto alla luce dell’importanza del collaudato circuito Marathon Cup, ma anche per i suoi recenti gemellaggi con corse di MB della vicina Francia. Piacevole sorpresa la presenza del Vice Presidente Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Rocco Marchegiano e del Presidente Regionale Gianni Vietri, i quali hanno sottolineato l’importanza del volontariato nello sviluppo delle competizioni ciclistiche, della società e delle Amministrazioni locali. L’organizzatore Luca Garelli, ha poi comunicato che sul sito della Pedalanghe e dell’ASD Dynamic Center è possibile scaricare filmati, tracciato del percorso e il programma completo della manifestazione dell’Aprile 2020, oltre naturalmente effettuare le iscrizioni alla gara..

Da ultimo il Sindaco, nel ringraziare tutti per l’affollata presenza, ha voluto rimarcare la disponibilità del sodalizio Terre Alte, nella persona di Gianfranco Carosso e dei suoi collaboratori, per aver concesso la location dell’evento oltre a ricordare il grande sforzo organizzativo del comune, da lui amministrato, nel fornire spazi, attrezzature e altri aspetti logistici richiesti dai Responsabili della Marathon Bike Cup.

La giornata si è conclusa con un buffet di prodotti tipici locali , preparato ed offerto dalla Proco di Cossano Belbo nella persona della sua segretaria Giorgia Negro.