Più di 22mila di contributi: il Comune di Verzuolo a sostegno delle Associazioni locali

Poco meno di 23mila euro di contributi, in favore di 18 realtà di volontariato locali. È il budget che l’Amministrazione comunale del sindaco Giancarlo Panero ha erogato nel corso del 2019.

Si tratta di un sostegno economico a quelle associazioni impegnate in diversi settori: sport, cultura, politiche sociali, famiglia e ambiente.

Nell’ambito della salvaguardia ambientale, il Comune ha destinato 3mila euro alla squadra di Protezione civile dell’Associazione nazionale Alpini e 1100 euro alla locale squadra Anti incendi boschivi.

6mila euro sono andati alle quattro Pro loco 2100 all’associazione Ciat Ca Rampignu, 1000 euro a Segnal’Etica, per supportare i progetti di promozione del volontariato, riflessione e formazione dei giovani volontari.

Il sostegno allo sport passa attraverso il contributo all’Asd Tennistavolo A4 Verzuolo (3000 euro), alla Podistica Valle Varaita (2100 euro) e all’Asd Valle Varaita Calcio (542,60 euro).

“In un momento più che mai delicato come quello attuale – spiega l’Amministrazione comunale – con un aumento di episodi razzisti e antisemiti, la Giunta di Verzuolo ha confermato il sostegno all’Anpi e alle sue iniziative con 997 euro”.

400 euro sono stati inoltre assegnati all’Avis, a sostegno delle manifestazioni per il 52esimo anniversario della Fondazione. 800 euro sono andati alle parrocchie, per l’Estate ragazzi 2019. Confermato il contributo a sostegno delle attività per l’invecchiamento attivo organizzate dall’Auser (700 euro) e dall’Acli (700 euro), così come quello alla Società Operaia Mutuo Soccorso (100 euro) e all’Ente Nazionale Protezione Animali sezione di Saluzzo (250 euro).