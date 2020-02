Roccabruna dà il benvenuto pubblico ai sette bambini nati nel 2019

Sette bambini di Roccabruna nati nel 2019 sono stati accolti pubblicamente nella Comunità.

Il momento di festa è stato organizzato in municipio dall’Amministrazione comunale, sabato 1 febbraio, in occasione della Giornata della vita".

L’ iniziativa, intitolata “una Vita in Comune” nasce dall’idea del vicesindaco Massimo Gianti “ Abbiamo voluto condividere con le famiglie la gioia per la nascita dei bambini, festeggiare con la Comunità, che in questo bambino riconosce un nuovo cittadino e una futura risorsa per il territorio. Vogliamo ricordare a tutti, ma soprattutto ai giovani genitori che si è protagonisti e responsabili della società, iniziando ad essere, individualmente e in gruppo, cittadini attivi e consapevoli, con l’obiettivo di tutelare “tutto ciò che si ha in comune”.



Il sindaco Marco Arneodo ha ringraziato le famiglie per la loro partecipazione e i nuovi cittadini di Roccabruna ricordando che il Comune cercherà sempre di creare i presupposti affinchè possano crescere con i valori di buoni cittadini.

Ai piccoli “roccabrunesi” che aumentano il numero del paese, ad oggi 1.500 circa, è stato donato un pacco con articoli per la prima infanzia grazie al contributo della Farmacia Galinotti (di Isabella Gallinotti) e dell’Associazione AVIS di Dronero.

In continuità con l’iniziativa durante la giornata della “Festa degli alberi 2020”, prevista in primavera, verranno messe a dimora piante “ battezzate” con il nome di ogni bambino “a simboleggiare l’augurio per una crescita serena e solida.” Ha sottolineato il sindaco, a conclusione del momento di incontro, ringraziando gli sponsor dell’iniziativa ed il segretario dell’AVIS, Laura Demaria che, presente alla cerimonia, ha rimarcato il concetto di donazione del sangue “come vera e propria donazione di Vita”.