Saliceto, al via il corso per esperti e appassionati di agricoltura organizzato dalla Scuola Rurale Valle Bormida

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di agricoltura e anche per i coltivatori più esperti. A partire da lunedì 10 febbraio e fino a venerdì 21 di questo mese, la scuola secondaria di Saliceto ospiterà il corso, organizzato dalla Scuola Rurale Valle Bormida, dal titolo: “Coltivazione e gestione dell'orto, del frutteto, delle piante officinali, del noccioleto e dell'alveare, potatura, innesti e propagazione funghi e tartufi".

Nel corso della prima serata dalle 19.30 alle 20 tutti i partecipanti potranno iscriversi; poi, dalle 20 alle 23 il micologo Niccolò Oppicelli relazionerà su “Il mondo dei funghi”.

Il calendario delle altre lezioni:

Martedì 11/02/2020

“L'orto famigliare” Gian Franco Bazzini

(Imprenditore agricolo)

Mercoledì 12/02/2020

“Riconoscimento ed utilizzo delle erbe spontanee” Patrizio Michelis MICHELIS

(Tecnico agronomo)

Giovedì 13/02/2020

Ore 14 – 17

“Potatura ed innesti: lezioni in campo” Giulio Gaiotti

(Tecnico agronomo)

Giovedì 13/02/2020

“Piccoli frutti” Ezio Giraudo

(Tecnico agronomo)

Venerdì 14/02/2020

“Apicoltura” Daniele Bottero

(Tecnico agronomo)

Lunedì 17/02/2020

“Il mondo dei tartufi” NICCOLÒ OPPICELLI

(Micologo)

Martedì 18/02/2020

“Calendario biodinamico: semine e trapianti”

Patrizio Michelis

(Tecnico agronomo)

Mercoledì 19/02/2020

“Nuove proposte per la coltivazione dell'orto”

Ezio Giraudi

(Tecnico agronomo)

Giovedì 20/02/2020

Ore 14-17

“Potature ed innesti: lezioni in campo” Mauro Caviglione

(Tecnico agronomo)

Giovedì 20/02/2020

“Frutteto familiare” Vittorio Ghiglia

(Tecnico agronomo)

Venerdì 21/02/2020

Ore 14 – 17

“Coltivazione del nocciolo: lezione in campo” Renato Gabutti

(Tecnico agronomo)

Venerdì 21/02/2020

“Coltivazione ed utilizzo della nocciola” Renato Gabutti

(Tecnico agronomo)

Durante il corso, sarà possibile scambiare piantine, semi, talee, marze, ecc....

Il corso si svolgerà a Saliceto nella Scuola Secondaria di Via Tenente Martini 14.

Per iscrizioni scegliere una delle seguenti modalità:

● inviare mail: scuolarurale@iccortemilia-saliceto.edu.it

● compilare modulo iscrizione on line disponibile sul sito

www.iccortemilia-saliceto.edu.it/ilnostroistituto/scuolarurale

● lasciare messaggio: 0173 / 1996451 (segreteria telefonica)

La quota di partecipazione è di euro 30.