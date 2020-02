Saluzzo, Apm: borse di studio ai più meritevoli

La Fondazione Scuola Apm, nell’anno accademico 2019/2020, rinnova il progetto “Borse di Studio” destinato agli allievi più meritevoli del Dipartimento di Musica e delle Nuove Tecnologie.

Il progetto, giunto al primo anno della III edizione, è sostenuto da 10 aziende del territorio, 2 associazioni e dalla Diocesi di Saluzzo, con la quale la Scuola ha da tempo attivato un’importante collaborazione.

Beneficiari del supporto economico sono alcuni allievi delle classi di strumento e di canto segnalati dai docenti per il loro impegno e i risultati ottenuti durante l’anno e in particolar modo negli esami finali.

Nell’anno scolastico 2019-2020 saranno 22 allievi per il dipartimento di musica ad usufruire della borsa di studio, i partecipanti al corso di formazione corale per i quali si è proposta una Borsa collettiva, gli studenti dell’Ensemble Orchestrale e infine 5 studenti per il dipartimento tecnologico.

L’importo complessivo delle borse erogate per la prima annualità della III edizione del progetto è di 23.770 euro di cui 9.370 euro per la musica e 14.400 euro per il Dipartimento Nuove Tecnologie.

Gli studenti che riceveranno la Borsa di studio per la Musica sacra sono: Castelletto Gabriele, Gramaglia Serena, Moine Serena, Trecco Roman.

Per la Musica: Aigotti Filippo, Argentini Nicolò, Coccalotto Maria Grazia, Cravero Davide, Dogliatti Giulia, Francone Michelle, Farina Giorgio e Laura, Fiore Mattia, Ghione Matilde e Imelde, Gramaglia Giovanni, Maurino Lucia e Cecilia, Pashuku Aurora, Rascacci Matilde e Gabriele, Sabena Filippo.

Dipartimento tecnologico: Madaghiele Carlo, Pallaveri Tommaso, Francioso Claudio, Tommasi Nico, Bianco Matteo

Sponsor Dipartimento di musica: Ambiente e Servizi, La Botte Gaia, Diocesi di Saluzzo, Generali Saluzzo, Lions Club Scarnafigi piana del Varaita, Multitel Pagliero, Nicole Fashion Group, Parrocchia di Revello, Piano e Forte, Sedamyl, So.ge.Da Piemonte, Studio Associato Grosso-Quaglia

Sponsor Dipartimento Nuove Tecnologie: eViso - Energia e tecnologia per le aziende, Associazione Carlo U. Rossi, Scuola APM.

La cerimonia si concluderà con il concerto dei maestri Chiara Rosso, canto, Paolo Masia, pianoforte, Marco Castellano, contrabbasso.