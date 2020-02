Saluzzo, Renzo Scarano è il nuovo presidente della corale "Le Tre Valli"

La Corale “Le tre Valli” ha un nuovo direttivo.

Il nuovo presidente che succede a Michele Castelli è Oronzo (Renzo) Scarano). Al suo fianco il vicepresidente Silvio Pennino, il segretario Daniele Rosso e i consiglieri Carlo Secchi, Enrico Gullino, Giuseppe Gili, Piero Capellaro. Testeranno in carica tre anni, fino al dicembre 2022.

Se il 2019 è stato l’anno del Cinquantennale per il coro, il 2020 vede il rinnovo di cariche e repertorio.

"Abbiamo festeggiato con 17 eventi i nostri 50 anni di vita – sottolinea Fausto Castelli, insegnante, fisarmonicista, diplomato in pianoforte, direttore artistico della corale, oggi composta da 28 elementi - Dopo il tour de force, "ci risistemiamo la voce” pronti a ripartire. Saremo ad Albenga il 20 giugno in un festival di cori e poi quest’estate, dopo le esperienze di successo dello scorso anno, nelle valli, in manifestazioni, in feste popolari, in momenti di canto estemporaneo.

Come è stato anche a Saluzzo, durante la Festa della musica, dove si è ritrovata la dimensione originale del canto popolare: il cantare in amicizia".

La Tre Valli, nata nel 1969, denominata così in omaggio alle vallate alpine saluzzesi Po, Bronda, Infernotto, dagli Anni ‘70 ad oggi ha svolto un’intensa attività concertistica con tournée sia in Italia che all’estero e vanta numerosi riconoscimenti.