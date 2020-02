Savigliano, sarà intitolata a Norma Cossetto la piazza antistante via Martiri delle Foibe

Savigliano si prepara per il Giorno del Ricordo, la ricorrenza in memoria delle vittime delle foibe e di tutti gli esuli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Quest’anno la città intitolerà la piazza davanti al mercato a Norma Cossetto (1920-1943), giovane barbaramente tortura, violentata, uccisa e infine gettata in una foiba dai partigiani jugoslavi di Tito e che in seguito venne insignita da Carlo Azeglio Ciampi della medaglia al valor civile e alla memoria.

Lo scoprimento della targa dedicata alla giovane uccisa a soli 23 anni si svolgerà domenica 9 febbraio alle ore 11, con deposizione corona presso il monumento a ricordo della tragedia delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata (via Martiri delle Foibe fronte Multisala via Torino), cerimonia organizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sempre in occasione delle iniziative per il Giorno del Ricordo domenica 9 febbraio alle ore 21 al Salone d’Onore Palazzo Taffini andrà in scena il Concerto di musica classica. Al flauto, Elena d’Incà, al pianoforte Alessandro Mercando. Verranno proposti brani di Chopin, Debussy, Gaubert, Curtaz, Schumann, Brahms e Enescu Ingresso libero.