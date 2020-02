Tre milioni di euro per il castello di Racconigi, ma i lavori non possono partire perché non vengono assegnati

Parco di Racconigi ancora in attesa degli interventi di restauro che ne consentirebbero la completa riapertura. I fondi da tre milioni di euro stanziati dal Ministero per la messa in sicurezza, riqualifica degli ambienti, in particolare dell’immenso giardino della reggia sabauda, per ora non sono stati investiti. A mancare, infatti, è il bando per l’assegnazione dei lavori che dovrebbe essere pubblicato dal Polo Museale del Piemonte, a cui spetta la direzione del complesso.

“Stiamo attendendo fiduciosi che partano i restauri - spiega il sindaco di Racconigi Valerio Oderda - Continuiamo a sentire scuse poco plausibili e penso sia giunto il momento di comprendere se e come sia giustificabile questo calo del numero dei visitatori”.

La scorsa domenica, 2 febbraio, il Castello ha aderito all’iniziativa “Domenica al Museo”, l’iniziativa con ingresso gratuito al pubblico, introdotta nel luglio del 2014 dal ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Nonostante i numerosi passaggi il turismo, secondo i dati in mano al primo cittadino, è in calo proprio a causa della mancata manutenzione e apertura del bene storico. “Queste giornate sono la prova che Racconigi continua a essere un polo di attrazione per il turismo, questo da un lato ci fa ben sperare, ma dall’altro ci spinge a chiedere di trovare una soluzione al problema”.

“Non si può più aspettare, sono due anni che siamo in attesa del restauro, cosa stanno aspettando per pubblicare le gare d’appalto?”.

A necessitare di un intervento rapido è per lo più il parco: occorre rifare le alberate, i sentieri, il sottobosco, mettere in sicurezza da un lato e sistemare dall’altro. “900 mila euro dovrebbero essere spesi solo per il parco - conferma il sindaco - l’anno scorso sono stati fatti dei micro interventi, ma ovviamente non sono sufficienti. Confidiamo che la prossima stagione si arrivi a un punto di svolta. Per noi ciò che conta è avere un dialogo, una manutenzione e svolgere attività di valorizzazione, cose che al momento non ci sono. Per il nostro territorio è un danno enorme, siamo davvero la porta culturale del Cuneese e non possiamo fare a meno di questa realtà”.

Il parco, nel 2010 definito il più bello d’Italia, era stato chiuso nell’estate del 2018 a causa della caduta di un albero e riaperto solo parzialmente. Da quel momento sono state intraprese diverse azioni anche da parte della cittadinanza, preoccupata per le conseguenze sul proprio tessuto economico e sociale. Ad aprile è stata creata anche una pagina Facebook, “Ridateci il Parco di Racconigi", e a maggio è stato organizzato un flashmob per cercare di “smuovere” la situazione. A settembre è quindi giunto il sopralluogo della VI^ commissione regionale.

“Con la Regione stiamo lavorando per quella che si sembra essere appunto la soluzione migliore, ovvero di affidare la struttura alla Regione Piemonte sul modello della Reggia di Venaria Reale. E’ un percorso molto complesso, ci stiamo lavorando con il presidente della Regione, con Paolo Bongioanni e con l’assessore Vittoria Poggio, ma speriamo sia fattibile”.