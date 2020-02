Amministratori di un’azienda fossanese di integratori a processo per la presenza di presunte sostanze dopanti

L’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Torino era nata dal monitoraggio di alcuni siti internet di vendita di integratori. Fra le aziende poste sotto osservazione ce n’era anche una con sede a Fossano, dove il 20 ottobre 2016 i finanzieri sequestrarono alcuni prodotti. Il laboratorio di analisi di Torino rilevò otto positività a sostanze incluse nella lista antidoping su sedici campioni prelevati. In particolare, il campione di un integratore era positivo a tre principi attivi ricompresi nella lista WARDA, come testosterone e prednisolone acetato

Il presidente dell’azienda fossanese F. B. con l’amministratore delegato B.G e il consigliere C.G. sono imputati davanti al tribunale di Cuneo per aver commercializzato integratori dopanti per sportivi .

Un finanziere, sentito come teste, ha spiegato che parte dei prodotti sequestrati sono commercializzati per conto del produttore tedesco “che ha sede legale negli Stati Uniti, uno dei più grossi distributori al mondo di integratori da palestra”, mentre altri sono creati dalla stessa azienda fossanese: “Ma non è stato verificato se ci fosse una linea produttiva interna”. Tutte le confezioni confiscate erano impacchettate con imballo di plastica o sottovuoto.

Sul punto ha voluto chiarire il presidente F.B.: “I prodotti venduti con il nostro marchio sono forniti da terzisti e in particolare da un’azienda lombarda, cui forniamo le indicazioni alle quali si devono attenere”.

La difesa sostiene invece che le analisi escludono in maniera categorica la presenza di sostanze anabolizzanti o dopanti nei prodotti sequestrati che, giunti nel frattempo a scadenza, andranno smaltiti.

Il processo è stato rinviato il 16 marzo per ascoltare i consulenti tecnici di accusa e difesa.