Cavallermaggiore, era accusata di aver fatto lavorare uno straniero senza permesso di soggiorno: assolta

Quando nella mattinata del 2 aprile 2019 i finanzieri si erano recati presso il piccolo laboratorio avevano trovato tre persone, apparentemente intenti all’assemblaggio di componenti in plastica. Uno dei tre, di nazionalità albanese, era risultato sprovvisto del permesso di soggiorno, scaduto nel 2015.

S.M., titolare della ditta individuale con sede in una località nel comune di Cavallermaggiore, era stata rinviata a giudizio per aver violato la normativa sull’impiego di lavori stranieri. Oggi il tribunale di Cuneo ha assolto l’imputata perché il fatto non costituisce reato. Dall’istruttoria dibattimentale non è infatti emersa prova certa che l’uomo albanese stesse lavorando alle sue dipendenze.

L’imputata ha spiegato che fino ad allora era riuscita a gestire la piccola attività, consistente nell’assemblaggio delle bocchette per la presa d’aria sui cruscotti di furgoni, da sola o con l’aiuto del marito: “Ma era arrivata una commessa più grossa, e avevo bisogno di un lavoratore di supporto per un breve periodo; prima invece non avevo mai avuto necessità di avere dipendenti. Quel giorno avevo convocato tre persone del paese per un colloquio preliminare e perché potessero vedere come si doveva eseguire il lavoro”. Fra quelle persone c’era anche una donna albanese, compagna dell’uomo che era stato trovato dai finanzieri durante il controllo.

“Sarei dovuta andare all’incontro con la signora S.M., ma mia madre stava male e avevo dovuto assentarmi”, ha raccontato la testimone. “Per questo motivo avevo chiesto al mio compagno di recarsi al laboratorio e spiegarle quanto era successo. Ma lui non stava lavorando lì”.

Il marito dell’imputata ha chiarito che gli operatori necessitano di un periodo di addestramento per conoscere il funzionamento delle “macchinette” utilizzate per gli assemblaggi, motivo per il quale era impossibile che i tre stessero lavorando, tanto più che un paio di giorni prima la Guardia di Finanza era già stata sul posto, senza trovare nessuno, né la titolare né lavoratori.