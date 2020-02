Cuneo, giovane a processo per aver distrutto la porta di un centro di accoglienza

I fatti per cui ora si trova a processo risalgono alla sera del 25 agosto 2016 quando, in preda alla collera, aveva sfondato la porta d’accesso della comunità di accoglienza “Fiordaliso” a Borgo Gesso e poi cercato di aggredire uno degli ospiti, un 24enne gambiano.

K.D. originario del Senegal è accusato di violenza privata e violazione di domicilio. Il giovane, che ai tempi abitava in un appartamento nei pressi della comunità dopo aver ottenuto, un paio di mesi prima, il riconoscimento della commissione territoriale per i rifugiati, era molto arrabbiato: “Lo vidi mentre stava correndo verso la struttura, voleva che uno degli ospiti scendesse per avere un confronto con lui. Ma quello ha chiuso il portone e D. gli ha tirato un calcio contro, senza riuscire ad entrare”, ha raccontato un’operatrice della cooperativa.

Il racconto del gambiano: “Quando ho chiuso la porta lui l’ha spaccata e ne ha afferrato un pezzo per colpirmi”.

Uno degli agenti intervenuti ha spiegato di aver trovato due giovani africani che stavano litigando: “Li abbiamo calmati. Ricordo che la porta d’ingresso era danneggiata”.

L’udienza è stata rinviata a giugno per ascoltare gli altri poliziotti che erano giunti sul posto e per la discussione.