Incidente tra Corneliano e Vezza d'Alba: macchina finisce su una fiancata, intervento dei vigili del fuoco (FOTO)

Incidente stradale oggi 3 febbraio, attorno alle 10, sulla strada statale 29 in direzione Torino, tra località Sioneri di Corneliano e frazione Borbone di Vezza d'Alba, tratto già più volte in passato teatro di incidenti.

E' rimasta coinvolta una sola vettura che, in maniera autonoma, probabilmente a seguito di un urto, è finita su una fiancata. La conducente, a causa della posizione, non era in grado di uscire dall'abitacolo.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alba per liberare la donna che, comunque, non ha riportato particolari conseguenze.