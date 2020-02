Raffiche oltre i 100 km/h a Paesana: si scoperchia parzialmente un tetto, tegole danneggiano un dehor e una vettura

Raffiche fino a 109 chilometri orari: è quanto ha registrato la centralina della stazione meteo del Rucàs di Bagnolo Piemonte. Forti al punto da aver scoperchiato, attorno alle 15, parte del tetto di un condominio nel centro di Paesana, in piazza Vittorio Veneto.

Si sono infatti staccate numerose tegole, finite sul tetto del dehor del bar sottostante e su una vettura parcheggiata, danneggiata. Fortunatamente non è rimasta coinvolta alcuna persona.

L'area è stata transennata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco di Barge, intervenuti con la Polizia locale del paese. Il proprietario dello stabile dovrà occuparsi delle verifiche e del ripristino del tetto.

Già ieri tutta la zona della Valle Po, comprese le piste da sci, è stata spazzata da un vento molto forte. E le previsioni per la giornata di domani confermano forte vento non solo nel Saluzzese ma in tutta la provincia, con raffiche attorno ai 70 km/h.