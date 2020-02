Programmazione C#: il linguaggio di riferimento per il mondo Microsoft .NET

Si scrive C#, si legge "c sharp". Stiamo parlando del linguaggio di programmazione di riferimento del mondo Microsoft.NET e dei suoi frameworks. Precisione, versatilità e flessibilità sono le proprietà che hanno reso il linguaggio di programmazione C# uno dei più richiesti nell'universo informatico.

"Un linguaggio facile come Java, potente come il C++": questo lo slogan che sembra descrivere al meglio le potenzialità della programmazione C#, un linguaggio orientato agli oggetti. La programmazione ad oggetti (OOP) è uno stile di programmazione che permette di rappresentare facilmente gli oggetti del mondo reale.

Come ogni linguaggio di programmazione, anche C# ha un corrispondente ambiente di sviluppo integrato (IDE) che permette di utilizzarlo al meglio. In questo caso parliamo dell'IDE Visual Studio. Questo si presenta come un'area che consente di visualizzare il codice, modificarlo, eseguire il debug e procedere con la pubblicazione del progetto su Web, Mobile e Console.

Visual Studio fornisce tutti gli strumenti necessari per realizzare qualsiasi tipo di applicazione: compilatori, strumenti di completamento codice, finestre di progettazione con interfaccia grafica e altre funzionalità che semplificano enormemente il processo di sviluppo del software.

Caratteristiche del linguaggio di programmazione C#

Il linguaggio C# è un linguaggio di programmazione general-purpose, non è stato quindi ideato per un utilizzo in un ambito specifico ma per gestire diversi tipi di applicazioni.

Prima di tutto è importante sottolineare che si tratta di un linguaggio di programmazione moderno, dotato della maggior parte delle funzionalità necessarie a chi lavora nel mondo dello sviluppo software.

L'uso di C# non comporta preoccupazioni circa l'uso della Ram: è il linguaggio stesso a gestire automaticamente la memoria.

La programmazione C# è in grado di sviluppare software indipendenti, con o senza interfacce grafiche, ma anche applicazioni web e applicazioni mobile, sia per Android che per iOS.

Nonostante sia nato in Windows, il linguaggio C# è diventato ben presto un linguaggio multipiattaforma: oggi è possibile utilizzarlo anche con Linux e in MacOS. Non solo: grazie al riconoscimento di C# come uno standard ECMA oggi è possibile sviluppare applicazioni per i sistemi più disparati.

Mettendo a confronto C# con altri linguaggi di programmazione, come ad esempio C++, possiamo notare una maggiore velocità, una maggiore efficienza e sicuramente una maggiore versatilità.

Uno degli attributi più importanti di questo strumento informatico è senza dubbio la capacità evolutiva: C# è un linguaggio vivo che continua a svilupparsi rapidamente, grazie al costante potenziamento e supporto di Microsoft.

Ma sopra ogni altra cosa C# è open source: questo implica che il codice sorgente è liberamente accessibile e modificabile da chiunque, e ogni programmatore può dunque adattare il linguaggio alle proprie necessità.

Si può senz'altro dire che C# è un linguaggio di programmazione completo, perché permette di sviluppare la maggior parte dei software che ci vengono in mente, perché tutte le sue funzionalità sono facilmente accessibili, perché il linguaggio è fornito di tutte le strutture dati necessarie a gestirlo, perché si presta bene ad un apprendimento da parte dei meno esperti. Insomma, si comprende bene come mai questo linguaggio sia diventato estremamente popolare.

Cosa si può fare con il linguaggio di programmazione C#

I campi di applicazione sono davvero disparati: è possibile progettare nuove app per Windows, agire sui software e, soprattutto, lavorare nel settore del gaming, avendo la possibilità di creare un videogioco praticamente da zero. Vediamo nel dettaglio, cosa è possibile creare utilizzando il linguaggio di programmazione C#:

Videogames

Mobile Apps per iOS/Android/Windows

Web Apps

Windows Apps

Microservice, e altre applicazioni server-side su Mac/Linux/Win

Insomma, per i programmatori o aspiranti tali, il linguaggio C# si configura come una vera e propria chiave di accesso in grado di aprire tutte le porte del mondo informatico.

Se pensate, però, che C# sia un linguaggio sofisticato e particolarmente difficile da apprendere vi sbagliate. La sua sintassi, infatti, è simile a quella di altri linguaggi e questo rende la fase di apprendimento rapida e leggera. Anche i meno esperti nel settore della programmazione riescono ad imparare in fretta e con successo, dal momento che si tratta di un linguaggio facilitato rispetto alle versioni precedenti (C e C++).

Come imparare ad usare il linguaggio di programmazione C#