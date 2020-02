La donna italiana delle stelle Samantha Cristoforetti alla Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba

Super annuncio per la Fondazione Mirafiore di Serralunga d'Alba, che il prossimo 7 marzo ospiterà Samantha Cristoforetti.

L'appuntamento è alle 18.30.

Samantha Cristoforetti è la nostra donna italiana delle stelle, è la donna che è riuscita a fare quel mestiere, l’astronauta, che ogni bimbo maschio sogna. Ha trascorso nello spazio 199 giorni, 16 ore e 42 minuti. Alla Fondazione racconterà l’effetto del nostro pianeta da lassù, sarà utile per imparare il giusto senso delle cose, le proporzioni.

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

Venerdì 7 febbraio alle ore 19.00 vi aspettiamo per l'incontro con Lamberto Frescobaldi dal titolo "Frescobaldi ed il vino dei detenuti": grande produttore di vino, Frescobaldi parlerà di una fortunata esperienza enologica con i detenuti della Gorgona.



"Era sei anni fa, in pieno agosto, quando mi arriva una mail da parte della direttrice di quel carcere. Chiedeva se potevamo farci carico dell’ettaro di vigneto che si trova sull’isola, insegnando ai detenuti la coltivazione delle viti e la vinificazione. Lì per lì rimasi incerto, l’idea un po’ mi spaventava, ma mia moglie mi spinse ad accettare. È così incominciata un’avventura che oserei definire felice. Un po’ alla volta abbiamo ampliato il vigneto affittando altri ettari di demanio; a rotazione assumiamo, con regolare stipendio da operai, diciotto detenuti, scelti dalla direttrice in base alla condotta, escludendo soltanto i 41 bis e i condannati per reati sessuali. Il risultato sono cinquemila bottiglie all’anno di un grande bianco che abbiamo chiamato “Gorgona”"

Al termine dell'incontro, per chi lo desidera, sarà possibile cenare presso l'Osteria Disguido con menù alla carta, previa prenotazione, scrivendo a info@osteriadisguido.it oppure chiamando il numero 0173 626442.

Prossimi incontri della Fondazione E. di Mirafiore: Stefano Mancuso (15 febbraio), neurobiologo vegetale, inserito nel 2013 dal New Yorker nella classifica dei "world changers", le persone che cambieranno il mondo, ha scritto la Costituzione del mondo vegetale (nel 2005), facendosene in qualche modo portavoce, l'atteso incontro con Oliviero Toscani (21 febbraio) dal titolo "Immaginare", e quello con Telmo Pievani (29 febbraio) dal titolo "L'imperfezione umana".