Rifreddo : le maschere presentano il carnevale a “Ballando le cupole”

A Rifreddo quest’anno per il carnevale stanno facendo davvero le cose in grande e non solo perché la squadra delle maschere è composta da ben 13 elementi. Infatti per dare risalto agli eventi di sabato 22 e domenica 23 febbraio le maschere, il gruppo Ana, il gruppo giovani e l’Amministrazione comunale hanno organizzato una serata di promozione presso gli studi della nota emittente locale “Telecupole”.



Una serata che in pieno stile “Ballando le cupole” sarà caratterizzata, oltre che dal momento di promozione dell’evento rifreddese, anche dalla cena, dalla musica di “Bruno Mauro e la band” ed ovviamente dalla possibilità di ballare.



“Per garantire a tutti i rifreddesi di poter partecipare e di godersi in tranquillità la bella e divertente serata - spiegano gli organizzatori - abbiamo organizzato un pullman che partirà da Rifreddo alle ore 19 e che ci riporterà a casa a fine serata”.



Il costo complessivo di trasporto e cena è di euro 40. Le prenotazioni vanno effettuate entro il giovedì 6 febbraio ed all’atto della riserva occorre versare una caparra di euro 10 a persona.



Per le prenotazioni e per maggiori informazioni contattare Michela (345.2166032) ed Elia (393.4871813).