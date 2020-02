Pian Munè di Paesana e la luna piena di febbraio

E’ l’ora del Plenilunio, quelle serate speciali dove la camminata notturna diventa ancora più suggestiva, grazie alla luna piena che illumina la serata.

A Pian Munè i rifugi restano aperti fino a notte fonda per accogliervi,

Scegliete voi quando cenare.

Cosa preferite? Camminare e poi cenare?

Allora potete prenotare cena al rifugio a 1535m dove lasciate la macchina

Oppure camminare, cenare e poi ancora camminare per tornare alla macchina?

Allora dovete prenotare al rifugio in quota.

Le serate già programmate sono quelle di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9, ma c’è la possibilità di apertura in altre serate per gruppi organizzati.

Gli orari della cena per entrambi i rifugi sono: le 19 con tavolo fino alle 20.45 oppure dalle 21 con tavolo fino all’orario che volete

Il menù fisso viene servito a 25 euro e contempla affettati, flan di verdure con fonduta, polente e contorno o primo a scelta, dolce, caffè e un quarto di vino.

Domenica 9 evento organizzato: “Dal tramonto alla luna piena”, una ciaspolata per camminatori esperti con partenza alle 17 ed arrivo a Garitta Nuova dopo circa 3 ore. Poi la discesa al rifugio in quota per la cena ed il successivo ritorno a valle dopo la cena,

Il costo della camminata con cena è fissato a 23 euro (per chi vuole dimezzare il percorso salita in seggiovia entro le 17).

Prenotazioni scrivendo via whatsapp al numero 3286925406