A Monterosso Grana partono i corsi di lingua provenzale

Tutto era partito come incontro spontaneo, richiesto dalla popolazione all’amministrazione del comune di Monterosso per “scrivere e leggere” nella lingua locale. Si era così avviata l’idea di alcune serate per “Lese e scrive a nosto modo”, leggere e scrivere in provenzale alpino. Era stata una bella esperienza, con una buona partecipazione di gente della valle Grana, momenti svoltisi in un’atmosfera di amicizia e di curiosità appassionata.

«Perqué nous preiquén a nosto modo, ma sabén pa escrivelou, ni leselou… parei la nosto lengo se pèrt» («Perché noi parliamo “a nosto modo”, ma non sappiamo più scriverlo, né leggerlo… così la nostra lingua scompare.») dicevano in tanti: ed era stata la motivazione fondamentale per organizzare queste “veià”. “Ci eravamo lasciati promettendoci di riprendere quest’anno” ci dice soddisfatto ilo sindaco Mauro Martini.

Dopo l'incontro preparatorio del 31 gennaio presso il centro incontri del comune di Monterosso, partono dunque i corsi di lingua provenzale. Appuntamento martedì 4 febbraio al Centro Incontri. Seguiranno altre serate una a settimana - da organizzare a seconda del numero e della competenza linguistica dei partecipanti. Chi è interessato è invitato alla serata o può contattare il numero 329/8451901.