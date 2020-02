Bulli a metà festeggia i tre anni a Cuneo con una proiezione speciale al cinema Monviso

Sono passati ben tre anni ormai da quella première all’ex Politeama Civico di Saluzzo, da quel primo successo che ha fatto da apripista a una serie lunghissima. Perché dopo più di cento proiezioni e con quasi ventimila spettatori sulle spalle “Bulli a metà”, il film commedia opera prima del giovane regista Davide Mogna (appena quindicenne all’epoca della produzione del film), ancora non si è fermato.

E se nell’ultimo periodo il suo pubblico principale sono stati i ragazzi delle scuole nelle maggiori città di tutta Italia (Roma, Milano, Catania, Como, Rimini...), per festeggiare i suoi tre anni il film riapre le porte del cinema a tutti!

Il cinema che ospiterà la “festa” è il Cinema Monviso di Cuneo, che programmerà il film martedì 11 febbraio in occasione di una serata-evento a cui parteciperà anche il regista per farsi due risate con il pubblico presente in sala al termine della proiezione.

La serata inoltre sarà anticipata e seguita, nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 febbraio, da matinées dedicate ai ragazzi delle scuole cuneesi aderenti all’iniziativa proposta e organizzata da NewGen Entertainment con il Comune di Cuneo.

Successivamente, il film sarà ancora in programmazione per tutto il mese di febbraio nelle sale di altre città italiane, in particolare per le scolaresche.