Inaugurata l'Atrezzoteca a Busca: il nuovo servizio didattico è allestito nella scuola primaria in via Michelis

Percorsi stradali e oggetti morbidi per la psicomotricità, giochi sensoriali per la manualità fine, lavagne luminose e libri destinati alla creatività dei più piccoli: sono alcuni degli attrezzi didattici che ora sono a disposizione dei docenti di tutti gli asili nido e delle scuole dell’infanzia nella nuova Attrezzoteca di Busca.



Il nuovo spazio allestito in un’aula al secondo piano della scuola primaria in via Carletto Michelis, è stato inaugurato dalla coordinatrice del progetto “La grandezza dei piccoli”, Sara Castello della cooperativa sociale Insieme a voi, e dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo, Davide Martini, con il sindaco, Marco Gallo, e l’assessore all’Istruzione, Lucia Rosso.



“L’augurio – ha detto il sindaco Marco Gallo – è di poter ospitare presto questo nuovo spazio all’interno del nuovo polo scolastico, che sarà realizzato secondo un progetto innovativo, anche sotto il profilo didattico, grazie gli ambienti flessibili e modulari e agli spazi collettivi/laboratoriali, che si apriranno alla cittadinanza per attività extrascolastiche”.



“L’Attrezzoteca – spiega l’assessore all’Istruzione Rosso- fa parte del progetto La Grandezza dei piccoli, con ente capofila la cooperativa Insieme a voi, che coinvolge 84 partner su tutto il territorio provinciale, tra cui il Comune di Busca, ed è finanziato dalla fondazione Con i Bambini onlus nell'ambito della prevenzione della povertà educativa e della valorizzazione di una comunità”.





“Numerose ricerche – ha detto il dirigente Martini – confermano l’importanza degli apprendimenti avvenuti durante i primi anni di vita, che costituiscono la base significativa e spesso determinante per quelli successivi. Siamo pertanto molto lieti di ospitare nel nostroiIstituto questa Attrezzoteca, che si rivolge in modo particolare proprio ai docenti dei bambini da 0 a 6 anni”.



“L’Attrezzoteca– spiega la coordinatrice del progetto Castello –funzionerà come una biblioteca in cui i docenti che ne faranno richiesta potranno visionare prendere in prestito il materiale. Il regolamento, con tutte le informazioni e i referenti a cui rivolgersi, sarà presto on line sul sito internet della scuola, da dove sarà possibile vedere i materiali e la scheda tecnica di spiegazione”.