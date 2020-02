Bra, all’Associazione Culturale Albedo arriva lo scrittore Pino Berrino per parlare del suo ultimo libro “Quel che resta di un benzinaio”

Per la serie “un libro tira l’altro”, giovedì 6 febbraio, alle ore 21, lo scrittore Pino Berrino sarà ospite nel salotto dell’Associazione Culturale Albedo di Bra (piazza Roma, 5) per incontrare il popolo dei lettori e parlare del suo ultimo libro “Quel che resta di un benzinaio” (Araba Fenice).



Dopo “I giorni di Giuse”, il racconto continua con altre pagine dense di emozioni, che ci legano ancora di più al protagonista. Come afferma su Facebook Bernardo Negro, anche lui scrittore e innamorato di Bra e dei suoi aedi. “ Sto divorando il secondo romanzo di Pino.



Lo sto divorando, ma è un errore. Certe opere bisogna, se non centellinarle, leggerle con quieta immedesimazione e meditarle con accortezza. Se il protagonista è sempre Giuse, la Storia è ben altra cosa.



Ci sono ancora le saporose avventure del simpatico monello coi fratelli ed i cugini che vogliono raggiungere il Polo Nord o certe rivalse verso i saccenti benpensanti che sfottono i ragazzi benzinai. Ma stavolta non c’è solo gioco, ma lavoro vero e cambia il contatto con la Città ed il Paese tutto. C’è l’adolescenza inquieta e sorniona e la curiosità sui due sessi diventa batticuore. Le ragazze francesi di Sampeyre ora hanno volti che fanno capolino sul Futuro. La famiglia da mamma Dina ai fratelli sono una vera trepidazione per Giuse e quando nasce, Davide, l’ultimo di loro c’è la Consapevolezza che la Vita è un dono misterioso e che l’inizio e la fine sono un mistero circolare che ti trapana l’anima. La nonna non c’è più e muore la moglie di ‘Istu’, un personaggio picaresco che non sembrava sfiorabile dal Destino. C’è il processo per l’incidente che aveva messo papà Giachin in pericolo di vita. C’è Giovanni, padre di famiglia in epoca di trasformazione, che dà una mano al distributore. Ci sono gli scioperi. Il ‘68 è dietro l’angolo. Chiamatela Laura, nel senso Petrarchesco, ma è la donna ‘simbolo’ di tutti gli amori. Muoiono Tenco e Dalidà ed il piccolo Bernardino, fanciullo inerme e forse anche un po’ ingenuo, che finisce tra le ruote di un’auto. Con la vita non si scherza più.



Ma attenti! Il romanzo è divertente con il motocross e quei personaggi braidesi che sono diventati leggenda, con le rincorse in via San Secondo e le burle che si affinano. Ma, ripeto, è soprattutto una Storia appassionante. Tecnicamente centinaia di foto integrano il testo già visivo di per sé. Buio in sala. È un film. No, no. Accendete la luce. È necessaria per leggere e poi questa è una lettura che vi illumina l’anima”.



E proprio con il supporto di contributi filmati o con la semplice narrazione non importa. Il libro di Pino Berrino, che sarà presentato all’Albedo, merita davvero di essere conosciuto e letto. Qui, il 1960 sembra l’altro ieri.