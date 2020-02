Grande festa in arrivo per il compleanno di Asso, la celebre mascotte di Prato Nevoso

Prato Nevoso celebra la sua mascotte. Domenica si festeggia il compleanno di Asso, il personaggio più noto e popolare per il grande universo dei bambini che frequenta le piste della Conca.

La dolce mascotte con le sembianze di un lupacchiotto, domenica arriverà a bordo di una slitta trainata da un cavallo. L’appuntamento è per le 14.30 al Prato Nevoso Village, la casa di Asso. Sì, lui abita li. Da quando, secondo la leggenda, ha salvato tre bambini che si erano persi nel bosco, riportandoli indietro sani e salvi e scacciando così la pessima nomea che nel villaggio gli avevano affibbiato. In quell’occasione una fatina – racconta ancora la storia – con un colpo di bacchetta magica regalò ad Asso una tuta e un paio di sci e un palco dove accogliere tutti i bambini del mondo: il Prato Nevoso village. E in effetti la missione è riuscita, come confermano i numeri. Ogni weekend tra le due e le quattromila persone – grandi e piccini – affollano il parco giochi sulla neve che è uno dei più grandi realizzato sulle Alpi di Nord Ovest. “Una crescita esponenziale – raccontano alla Prato Nevoso spa -: a fine stagione toccheremo quota 200mila presenze. Un grande successo”.



Merito innanzitutto di Asso e della sua abilità nell’intrattenere con cento idee diverse i bambini di ogni età trasformando il weekend sulla neve in una divertente e imperdibile vacanza. E con lui tutti gli altri animatori che ogni weekend lavorano per rallegrare la tribù dei piccoli, anche non sciatori sciatori, con balli, giochi, quiz e scherzi. Domenica faranno anche di più, perché Asso merita una festa speciale. Per questo gli organizzatori già promettono una mega torta e pane e Nutella per tutti in un parco giochi che ancora più del solito avrà le sembianze di un villaggio incantato. Fatato, appunto!