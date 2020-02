Cani e gatti in cerca di una famiglia

Oggi vi presentiamo due nostri ospiti: un cane e un gatto.

Venite a conoscerli di persona, dategli una possibilità!



Cucciolo di circa 4/5 mesi, futura taglia media, scelto da una cucciolata per poi essere subito dopo abbandonato alle prime difficoltà. Adesso è chiuso in un box in attesa che qualcuno si accorga e innamori di lui.



Avvistato questo bellissimo gatto da diversi giorni a Bra, in via Umberto I n. 23.



Il rifugio di Fido

Via Langhe 23 a Pollenzo - Bra (CN) Zona Industriale.

Orario di apertura: tutti i giorni della settimana 9.00 alle 12.00 dalle 15.00 alle 18.00, domenica chiuso al pubblico. Se si vuole un appuntamento o info sui cani è possibile parlare con Gianna 335/6594325. Per le adozioni si consiglia di venire al pomeriggio alle 15.00 alle 18.00.